В Киеве полиция проверила ночные клубы, нарушителям комендантского часа вручили более 200 повесток

Выговский рассказал, что правоохранители совместно с представителями военкомата за выходные проверили 420 ночных заведений Киева, также патрулировали улицы, парки и скверы. Целью рейда была проверка соблюдения гражданами ограничений военного положения и предотвращение нарушений комендантского часа.
В ходе поверок были обнаружены два заведения, работавших в ночное время. Кроме того, выявлены 413 нарушителей комендантского часа. В результате 219 мужчинам призывного возраста после проверки наличия приписных удостоверений были вручены повестки в военкомат.
У нескольких нарушителей комендантского часа были обнаружены наркотики, в их отношении начаты уголовные производства.
Также полицейские составили 73 административных протокола по ст. 178 (распитие алкогольных напитков в запрещенных местах), ст. 173 (мелкое хулиганство), ст. 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского), – сообщил Выговский.
14 июня полиция и представители военкомата раздавали повестки на одесских пляжах, которые отдыхающие посещают, несмотря на запреты и опасность для жизни в связи с минированием.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. В числе прочих мер в стране действует комендантский час, в Киеве и области на данный момент он продолжается ежедневно с 23.00 до 5.00.
В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что сейчас Украину защищают 700 тыс. человек. Плановая мобилизация в стране продолжается.