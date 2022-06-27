В Киеве полиция проверила ночные клубы, нарушителям комендантского часа вручили более 200 повесток

Полиция проверила, как соблюдается комендантский час в клубах и на улицах столицы Фото: /kyiv.npu.gov.ua

Выговский рассказал, что правоохранители совместно с представителями военкомата за выходные проверили 420 ночных заведений Киева, также патрулировали улицы, парки и скверы. Целью рейда была проверка соблюдения гражданами ограничений военного положения и предотвращение нарушений комендантского часа.

В ходе поверок были обнаружены два заведения, работавших в ночное время. Кроме того, выявлены 413 нарушителей комендантского часа. В результате 219 мужчинам призывного возраста после проверки наличия приписных удостоверений были вручены повестки в военкомат.

У нескольких нарушителей комендантского часа были обнаружены наркотики, в их отношении начаты уголовные производства.

Также полицейские составили 73 административных протокола по ст. 178 (распитие алкогольных напитков в запрещенных местах), ст. 173 (мелкое хулиганство), ст. 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского), – сообщил Выговский.

14 июня полиция и представители военкомата раздавали повестки на одесских пляжах, которые отдыхающие посещают, несмотря на запреты и опасность для жизни в связи с минированием.