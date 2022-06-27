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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Киеве полиция проверила ночные клубы, нарушителям комендантского часа вручили более 200 повесток

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Полиция проверила, как соблюдается комендантский час в клубах и на улицах столицы
Полиция проверила, как соблюдается комендантский час в клубах и на улицах столицы
Фото: /kyiv.npu.gov.ua

Начальник управления Национальной полиции Киева Иван Выговский рассказал, что в результате ночных рейдов по проверке соблюдения комендантского часа в столице 219 нарушителей получили повестки в военкоматы. Об этом сообщает 27 июня отдел коммуникации киевской полиции.

Выговский рассказал, что правоохранители совместно с представителями военкомата за выходные проверили 420 ночных заведений Киева, также патрулировали улицы, парки и скверы. Целью рейда была проверка соблюдения гражданами ограничений военного положения и предотвращение нарушений комендантского часа.

В ходе поверок были обнаружены два заведения, работавших в ночное время. Кроме того, выявлены 413 нарушителей комендантского часа. В результате 219 мужчинам призывного возраста после проверки наличия приписных удостоверений были вручены повестки в военкомат.

У нескольких нарушителей комендантского часа были обнаружены наркотики, в их отношении начаты уголовные производства.

Также полицейские составили 73 административных протокола по ст. 178 (распитие алкогольных напитков в запрещенных местах), ст. 173 (мелкое хулиганство), ст. 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского), – сообщил Выговский.

14 июня полиция и представители военкомата раздавали повестки на одесских пляжах, которые отдыхающие посещают, несмотря на запреты и опасность для жизни в связи с минированием.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. В числе прочих мер в стране действует комендантский час, в Киеве и области на данный момент он продолжается ежедневно с 23.00 до 5.00.

В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизациюЗеленский заявлял, что сейчас Украину защищают 700 тыс. человек. Плановая мобилизация в стране продолжается.

Теги: Украина, полиция, комендантский час, мобилизация, призыв, военкомат, военное положение, вторжение, правоохранители, российская агрессия, война России против Украины, проверки, мужчины, Иван Выговский
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