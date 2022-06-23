В Раде предложили не мобилизовывать украинцев, потерявших родственников на войне

Депутаты предлагают дополнить ст. 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", в которой перечислены категории граждан, не подлежащих мобилизации, освободив от призыва родственников погибших или пропавших без вести защитников Украины.
К этой категории относятся муж, жена, дети, родители, бабушки и дедушки, а также братья и сестры украинцев, погибших или пропавших без вести "во время проведения мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях, а также вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения".
Сейчас законопроект находится на рассмотрении профильного комитета.
Президент Украины объявил военное положение утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию.
Зеленский заявлял, что сейчас Украину защищают 700 тыс. человек.
Министр обороны Алексей Резников 9 июня говорил, что ежедневно Украина теряет до 100 военнослужащих.