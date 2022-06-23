В Раде предложили не мобилизовывать украинцев, потерявших родственников на войне

Парламентарии предлагают не мобилизовывать тех, чьи родственники погибли на войне Фото: EPA

Депутаты предлагают дополнить ст. 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", в которой перечислены категории граждан, не подлежащих мобилизации, освободив от призыва родственников погибших или пропавших без вести защитников Украины.

К этой категории относятся муж, жена, дети, родители, бабушки и дедушки, а также братья и сестры украинцев, погибших или пропавших без вести "во время проведения мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях, а также вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения".

Сейчас законопроект находится на рассмотрении профильного комитета.