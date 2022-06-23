Украина должна прийти к победе над агрессором значительно быстрее, чем это было во Второй мировой войне – Зеленский

От утра нападения нацистской Германии на Советский Союз до поражения агрессора прошло 1418 дней, отметил Зеленский Фото: president.gov.ua

Такое мнение в вечернем видеообращении, опубликованном 23 июня в Telegram Офиса президента, выразил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"22 июня – День скорби и чествования памяти жертв войны. Той войны. Войны, которая навсегда должна была остаться в истории XX века и никогда не должна была повториться. Но повторяется", – сказал президент.

По словам Зеленского, "сегодня нет дефицита слов о том, что Россия сделала 24 февраля то же самое, что нацисты – 22 июня".

"Многое об этом сказано. И я хочу добавить только одно. Тогда от утра вторжения до поражения агрессора прошло 1418 дней. Мы же должны освободить нашу землю и прийти к победе, но быстрее. Значительно быстрее, – отметил Зеленский. – Это наша национальная цель, и мы должны работать на ее реализацию ежедневно. Не только государство, но и каждый гражданин, каждая гражданка – на том уровне, на котором это возможно".

22 июня День памяти и скорби ежегодно отмечается в Украине, Беларуси, Казахстане и России. В этот день в 1941 году нацистская Германия напала на Советский Союз.

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