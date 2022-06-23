ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина должна прийти к победе над агрессором значительно быстрее, чем это было во Второй мировой войне – Зеленский

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
От утра нападения нацистской Германии на Советский Союз до поражения агрессора прошло 1418 дней, отметил Зеленский
От утра нападения нацистской Германии на Советский Союз до поражения агрессора прошло 1418 дней, отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Украинцы должны освободить свою землю от российских оккупантов быстрее, чем понадобилось времени для победы над агрессором в ходе Второй мировой войны.

Такое мнение в вечернем видеообращении, опубликованном 23 июня в Telegram Офиса президента, выразил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"22 июня – День скорби и чествования памяти жертв войны. Той войны. Войны, которая навсегда должна была остаться в истории XX века и никогда не должна была повториться. Но повторяется", – сказал президент.

По словам Зеленского, "сегодня нет дефицита слов о том, что Россия сделала 24 февраля то же самое, что нацисты – 22 июня".

"Многое об этом сказано. И я хочу добавить только одно. Тогда от утра вторжения до поражения агрессора прошло 1418 дней. Мы же должны освободить нашу землю и прийти к победе, но быстрее. Значительно быстрее, – отметил Зеленский. – Это наша национальная цель, и мы должны работать на ее реализацию ежедневно. Не только государство, но и каждый гражданин, каждая гражданка – на том уровне, на котором это возможно".

22 июня День памяти и скорби ежегодно отмечается в Украине, Беларуси, Казахстане и России. В этот день в 1941 году нацистская Германия напала на Советский Союз.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ эту войну называют "спецоперацией".

По состоянию на 22 июня российские оккупационные войска захватили часть территорий Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей.

Сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части Украины.

Теги: Россия, Украина, захват, оккупация, вторжение, Вторая мировая война, история, Владимир Зеленский, нацисты, война России против Украины, спецоперация, президент, память, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ты такая сексуальная лиса, Ева!" 47-летняя Лонгория показала лицо без макияжа
"Ты такая сексуальная лиса, Ева!" 47-летняя Лонгория показала лицо без макияжа
"Слишком больно. Невероятное стихотворение!" Кравец приняла участие в проекте "Буремні вірші"
"Слишком больно. Невероятное стихотворение!" Кравец приняла участие в проекте "Буремні вірші"
"Тренировался, стрелял, бегал наравне со всеми". Ветеран Ананьев рассказал о Положинском и показал фото с ним
"Тренировался, стрелял, бегал наравне со всеми". Ветеран Ананьев рассказал о Положинском и показал фото с ним
"Пьер Нарцисс, Шатунов. Кто завтра?", "Господь решил попсу послушать". "Не те умирают, ой не те". В РФ друг за другом начали умирать артисты
"Пьер Нарцисс, Шатунов. Кто завтра?", "Господь решил попсу послушать". "Не те умирают, ой не те". В РФ друг за другом начали умирать артисты
"Главное – дать понять, что никто их не забыл". Dantes призвал поддержать украинцев, которые остались на временно оккупированных территориях
"Главное – дать понять, что никто их не забыл". Dantes призвал поддержать украинцев, которые остались на временно оккупированных территориях
Сын Илона Маска официально сменил мужское имя на женское и взял девичью фамилию матери
Сын Илона Маска официально сменил мужское имя на женское и взял девичью фамилию матери
  Monatik принял участие в проекте "Буремні вірші". Видео
  Monatik принял участие в проекте "Буремні вірші". Видео
"Маленькие радости из жизни женщины". Проживающая в Германии жена мэра Киева похвасталась летним педикюром. Видео
"Маленькие радости из жизни женщины". Проживающая в Германии жена мэра Киева похвасталась летним педикюром. Видео
"Это шедевр", "Настроение поднял классно". Украинский блогер взорвал сеть детским стишком о сдохнувшем Путине. Видео
"Это шедевр", "Настроение поднял классно". Украинский блогер взорвал сеть детским стишком о сдохнувшем Путине. Видео
НАПК инициировало введение санкций против Киркорова, Королевой и близкой подруги Путина
НАПК инициировало введение санкций против Киркорова, Королевой и близкой подруги Путина
"Была мила и сказала, что любит Украину". Пэрис Хилтон на фестивале Cannes Lions носила браслет в цветах украинского флага. Видео
"Была мила и сказала, что любит Украину". Пэрис Хилтон на фестивале Cannes Lions носила браслет в цветах украинского флага. Видео
  "Замість мене". Чемеров презентовал первый в мире клип, полностью снятый на тепловизор. Видео
  "Замість мене". Чемеров презентовал первый в мире клип, полностью снятый на тепловизор. Видео
Пес Патрон получил престижную награду за спасение людей
Пес Патрон получил престижную награду за спасение людей
  "Нас йдуть "рятувати" напівфабриКати, їх ліплять з брехні та радянської вати". "The Кум" в новом клипе высмеяли российскую пропаганду. Видео
  "Нас йдуть "рятувати" напівфабриКати, їх ліплять з брехні та радянської вати". "The Кум" в новом клипе высмеяли российскую пропаганду. Видео
За полчаса до смерти Шатунова двое мужчин извлекли его в полубессознательном состоянии из внедорожника. Видео с камеры наблюдения
За полчаса до смерти Шатунова двое мужчин извлекли его в полубессознательном состоянии из внедорожника. Видео с камеры наблюдения
"Настоящая женщина". Мейхер снялась без бюстгальтера. Фото
"Настоящая женщина". Мейхер снялась без бюстгальтера. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Я ухожу". Арестович показал, что "его доломало". Видео (640384)
2
"Любовный многоугольник". Позитив показал интимные фото с Дорофеевой после того, как она подтвердила слухи о романе с ресторатором (316824)
3
"Міняю жінку", "Вот вам и дружба семьями". В сети обсуждают нового бойфренда Дорофеевой, жену которого подозревают в связи с Dantes (184264)
4
"Можем двое суток не вылазить из кровати, наслаждаясь Соловьевым". Звезды "Квартала 95" показали, как выживший оккупант общается с женой. Видео (147519)
5
Данилко: При чем тут Ани Лорак? С ней все понятно. Лучше расскажите, как людям жить в оккупированном Херсоне и Бердянске (145913)
6
"Запомни, сынок, ты в России. Тебе нечего стесняться. Ссы тут!" Актер студии "Квартал 95" показал, как в РФ проходят "уроки трезвости" (96173)
7
За полчаса до смерти Шатунова двое мужчин извлекли его в полубессознательном состоянии из внедорожника. Видео с камеры наблюдения (96031)
8
Невзоров высмеял посвященный ему клип Шнурова: Никогда не мочусь на могилы друзей (91421)
 
 
 
 