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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Киевской области комендантский час будет действовать ежедневно с 23.00 до 5.00 – ОВА

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Кулеба: Наша цель как можно скорее вернуть жизнь во все уголки Киевщины
Кулеба: Наша цель – как можно скорее вернуть жизнь во все уголки Киевщины
Фото: Олексій Кулеба / Facebook

В Киевской области комендантский час будет действовать ежедневно с 23.00 до 5.00. Об этом сообщила пресс-служба областной военной администрации в Telegram 25 июня.

Сначала в сообщении ОВА говорилось, что на территории Киевской области "вводится комендантский час с 23.00 26 июня до 5.00 3 июля".

Позже пост отредактировали, указав, что комендантский час будет действовать ежедневно с 23.00 до 5.00.

"Обращаем внимание! Никаких изменений в действии комендантского часа не предвидится! Он будет действовать в обычном режиме с 23.00 до 5.00 каждый день. Такие временные ограничения вводятся с 26 июня по 3 июля", – подчеркнули в администрации.

В ОВА напомнили, что комендантский час предусматривает запрет находиться на улице, посещать другие общественные места, передвигаться по населенным пунктам транспортом или пешком. Исключение – наличие специального пропуска установленного образца.

"Прошу жителей соблюдать временные ограничения, вводимые на местах. Это необходимо ради безопасности людей. Наша цель – как можно скорее вернуть жизнь во все уголки Киевщины, сделать населенные пункты пригодными для массового возвращения жителей", – заявил глава ОВА Алексей Кулеба.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Киевской области в первые дни вторжения, они пытались захватить Киев, но потерпели поражение.

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона нашли тела убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторые похоронены в братских могилах.

По данным полиции на 21 июня, в Киевской области найдены тела 1333 местных жителей, погибших от рук оккупантов, 213 из них еще не идентифицированы.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Киевская ОГА, комендантский час, Киевская область, война России против Украины, Алексей Кулеба
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