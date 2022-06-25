В Киевской области комендантский час будет действовать ежедневно с 23.00 до 5.00 – ОВА

Сначала в сообщении ОВА говорилось, что на территории Киевской области "вводится комендантский час с 23.00 26 июня до 5.00 3 июля".
Позже пост отредактировали, указав, что комендантский час будет действовать ежедневно с 23.00 до 5.00.
"Обращаем внимание! Никаких изменений в действии комендантского часа не предвидится! Он будет действовать в обычном режиме с 23.00 до 5.00 каждый день. Такие временные ограничения вводятся с 26 июня по 3 июля", – подчеркнули в администрации.
В ОВА напомнили, что комендантский час предусматривает запрет находиться на улице, посещать другие общественные места, передвигаться по населенным пунктам транспортом или пешком. Исключение – наличие специального пропуска установленного образца.
"Прошу жителей соблюдать временные ограничения, вводимые на местах. Это необходимо ради безопасности людей. Наша цель – как можно скорее вернуть жизнь во все уголки Киевщины, сделать населенные пункты пригодными для массового возвращения жителей", – заявил глава ОВА Алексей Кулеба.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты зашли на территорию Киевской области в первые дни вторжения, они пытались захватить Киев, но потерпели поражение.
2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона нашли тела убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторые похоронены в братских могилах.
По данным полиции на 21 июня, в Киевской области найдены тела 1333 местных жителей, погибших от рук оккупантов, 213 из них еще не идентифицированы.