В Киевской области комендантский час будет действовать ежедневно с 23.00 до 5.00 – ОВА

Кулеба: Наша цель – как можно скорее вернуть жизнь во все уголки Киевщины Фото: Олексій Кулеба / Facebook

Сначала в сообщении ОВА говорилось, что на территории Киевской области "вводится комендантский час с 23.00 26 июня до 5.00 3 июля".

Позже пост отредактировали, указав, что комендантский час будет действовать ежедневно с 23.00 до 5.00.

"Обращаем внимание! Никаких изменений в действии комендантского часа не предвидится! Он будет действовать в обычном режиме с 23.00 до 5.00 каждый день. Такие временные ограничения вводятся с 26 июня по 3 июля", – подчеркнули в администрации.

В ОВА напомнили, что комендантский час предусматривает запрет находиться на улице, посещать другие общественные места, передвигаться по населенным пунктам транспортом или пешком. Исключение – наличие специального пропуска установленного образца.

"Прошу жителей соблюдать временные ограничения, вводимые на местах. Это необходимо ради безопасности людей. Наша цель – как можно скорее вернуть жизнь во все уголки Киевщины, сделать населенные пункты пригодными для массового возвращения жителей", – заявил глава ОВА Алексей Кулеба.

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