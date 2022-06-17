В Минобразования опровергли фейк о составлении списков выпускников призывного возраста

"Просим не доверять бессмысленным сообщениям врага и фальшивым "документам". Все официальные документы ведомства размещаются на сайте министерства образования и науки Украины", – говорится в сообщении МОН.

Распространение поддельного документа является проявлением информационной войны, направленной на создание атмосферы тревожности в обществе и дискредитацию МОН, считают в Минобразования.

В ведомстве подчеркнули, что фейк о списках потенциальных призывников "с характеристиками оценки военно-патриотического воспитания" особенно популярен в пророссийских группах соцсетей.

"Для подделки письма был использован бланк министерства, номер оригинального письма и QR-код, присвоенный системой электронного документооборота" – сообщили в Минобразования.

Контекст:

Украину сейчас защищают 700 тыс. человек, рассказывал президент страны Владимир Зеленский 21 мая. 250-тысячной армии для обороны государства с территорией, как у Украины, мало, подчеркивал он. Россия, по словам президента, в войне против Украины задействовала "все – даже резерв и "тихую" мобилизацию".

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 14 июня заявила, что план по мобилизации в Украине – "сотни тысяч человек", но конкретную цифру не указала. Неожиданностей, срывов плана мобилизации и массового уклонения от получения повесток в Украине, по ее словам, не наблюдается.

Военное положение в Украине, а вместе с ним и мобилизацию Верховная Рада продлила до 23 августа.