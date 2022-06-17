ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Минобразования опровергли фейк о составлении списков выпускников призывного возраста

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Минобразования опровергли информацию о составлении списков выпускников призывного возраста
В Минобразования опровергли информацию о составлении списков выпускников призывного возраста
Фото: ssu.gov.ua

Распространяемое в соцсетях письмо за подписью якобы заместителя министра образования и науки Украины Веры Роговой, в котором директорам учебных заведений предлагается составить списки выпускников-"призывников", является подделкой. Об этом 17 июня проинформировала пресс-служба МОН на странице ведомства в Facebook.

"Для подделки письма был использован бланк министерства, номер оригинального письма и QR-код, присвоенный системой электронного документооборота" – сообщили в Минобразования.

В ведомстве подчеркнули, что фейк о списках потенциальных призывников "с характеристиками оценки военно-патриотического воспитания" особенно популярен в пророссийских группах соцсетей.

Распространение поддельного документа является проявлением информационной войны, направленной на создание атмосферы тревожности в обществе и дискредитацию МОН, считают в Минобразования.

"Просим не доверять бессмысленным сообщениям врага и фальшивым "документам". Все официальные документы ведомства размещаются на сайте министерства образования и науки Украины", – говорится в сообщении МОН.

https://www.facebook.com/UAMON/posts/360340349539117

Контекст:

Украину сейчас защищают 700 тыс. человек, рассказывал президент страны Владимир Зеленский 21 мая. 250-тысячной армии для обороны государства с территорией, как у Украины, мало, подчеркивал он. Россия, по словам президента, в войне против Украины задействовала "все – даже резерв и "тихую" мобилизацию".

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 14 июня заявила, что план по мобилизации в Украине – "сотни тысяч человек", но конкретную цифру не указала. Неожиданностей, срывов плана мобилизации и массового уклонения от получения повесток в Украине, по ее словам, не наблюдается.

Военное положение в Украине, а вместе с ним и мобилизацию Верховная Рада продлила до 23 августа.

Теги: образование, Министерство образования, мобилизация, призыв, военное положение, российская агрессия, война России против Украины, фейк, Минобразования, подделка, дезинформация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
В Минобразования опровергли фейк о составлении списков выпускников призывного возраста / ГОРДОН
Сергей Тарута, ВОЙНА В УКРАИНЕ
Тарута: Наказывать нарушителей мобилизацией – это не плевок в военных. Пусть "мажоры" роют окопы, будет от них хоть какая-то польза
13 июня, 2022 14.26
Зеленский напомнил, что, согласно Конституции, защита суверенитета и территориальной целостности государства дело всего украинского народа
Зеленский ответил на петицию с призывом разрешить мужчинам выезжать из страны
11 июня, 2022 12.21
В центре при СНБО напомнили, что среди задач Bayraktar не только зрелищное уничтожение техники, но и разведка
"Наверное, уже все сбили". Центр противодействия дезинформации опроверг фейки о Bayraktar в Украине
7 июня, 2022 15.20
Жданов о российской армии: С моральным духом у них довольно плохо. И, что положительно для нас, идет тенденция к его ухудшению  
Жданов: Мобилизационный ресурс РФ оценивается в 17 млн человек, наш – в 2 млн, но Россия не может открыто объявить мобилизацию G
12 июня, 2022 17.32  
Арестович: Те, кто работают за границей, могут поддерживать свои семьи
Дискуссия об отмене запрета мужчинам на выезд сдвинулась с мертвой точки – Арестович
8 июня, 2022 11.03
Вопрос мобилизации напрямую зависит от ситуации на фронте, отметила замминистра обороны Украины
"Вопрос о мобилизации женщин не стоит". В Минобороны сообщили, что призыв украинцев в армию проходит по плану
14 июня, 2022 23.02
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Приехала только Оля. Шоу-бизнес, таков шоу-бизнес". Продюсер Поляковой заявил, что ее коллеги не поехали на благотворительный концерт в Грузию
"Приехала только Оля. Шоу-бизнес, таков шоу-бизнес". Продюсер Поляковой заявил, что ее коллеги не поехали на благотворительный концерт в Грузию
"Это хит". Служащий в ВСУ Положинский показал, как побратимы зажигательно танцуют под его песню. Видео
"Это хит". Служащий в ВСУ Положинский показал, как побратимы зажигательно танцуют под его песню. Видео
"Помните, вы не просто покупаете редкую машину с историей – вы помогаете Украине". Комаров выставил на аукцион любимое авто
"Помните, вы не просто покупаете редкую машину с историей – вы помогаете Украине". Комаров выставил на аукцион любимое авто
"Мы будем требовать изменить это решение". Ткаченко раскритиковал отказ EBU провести "Евровидение 2023" в Украине
"Мы будем требовать изменить это решение". Ткаченко раскритиковал отказ EBU провести "Евровидение 2023" в Украине
Одесский спасатель сделал предложение любимой, поднявшись на вышке к окну ее кабинета. Фото
Одесский спасатель сделал предложение любимой, поднявшись на вышке к окну ее кабинета. Фото
  Победитель "Голосу країни" Лазановский перепел "Гей, соколи" в поддержку ВСУ. Видео
  Победитель "Голосу країни" Лазановский перепел "Гей, соколи" в поддержку ВСУ. Видео
Президент Еврокомиссии появилась на публике в наряде цветов украинского флага. Фото
Президент Еврокомиссии появилась на публике в наряде цветов украинского флага. Фото
  "Чому?" alyona alyona и Jerry Heil выпустили песню о людях, которых настигла война. Видео
  "Чому?" alyona alyona и Jerry Heil выпустили песню о людях, которых настигла война. Видео
"Евровидение 2023" не будет проходить в Украине
"Евровидение 2023" не будет проходить в Украине
В патриотичной футболке и с шариком в руках. В сети показали, как сейчас выглядит 73-летний певец Левко Дурко
В патриотичной футболке и с шариком в руках. В сети показали, как сейчас выглядит 73-летний певец Левко Дурко
"Ухо вряд ли будет слышать, а так в строю". Защищающий Украину Салем получил контузию во время боя с российскими оккупантами
"Ухо вряд ли будет слышать, а так в строю". Защищающий Украину Салем получил контузию во время боя с российскими оккупантами
  "Талантливая, как ее мама и папа!" Опубликовано видео танца дочери Джоли и Питта
  "Талантливая, как ее мама и папа!" Опубликовано видео танца дочери Джоли и Питта
  Проживающая во Франции Полякова: Жить с мамой, с которой не жила с 18 лет, – это тоже испытание
  Проживающая во Франции Полякова: Жить с мамой, с которой не жила с 18 лет, – это тоже испытание
Асмус показала, как сейчас выглядит 73-летняя Муравьева
Асмус показала, как сейчас выглядит 73-летняя Муравьева
"С возрастом он только лучше". Тайсон, подпевая, станцевал в костюме пчелы. Видео
"С возрастом он только лучше". Тайсон, подпевая, станцевал в костюме пчелы. Видео
"Мама Кэт на троне". Никитюк показала, как ее мама во время воздушной тревоги сидит на унитазе
"Мама Кэт на троне". Никитюк показала, как ее мама во время воздушной тревоги сидит на унитазе
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Путин настаивает, чтобы беременная от него Кабаева сделала аборт – СМИ (162539)
2
Арестович рассказал, в каком случае Украина может проиграть войну против российских оккупантов (143417)
3
"Я иногда хочу поменьше". 39-летняя Седокова рассказала, сколько длится ее секс с молодым мужем (112126)
4
Полякова о Виннике: Олег – не предатель. У него серьезные проблемы (69686)
5
Асмус показала, как сейчас выглядит 73-летняя Муравьева (41713)
6
Украинский ведущий об исчезновении Винника: Нельзя осуждать людей, если вы точно не знаете, чем они занимаются (34272)
7
"Родной город, родные берега!" Тимошенко с косой вокруг головы позировала в Днепре на фоне реки (25830)
8
Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко: Я пишу ему письма. Знаю, что он не прочитает, но пишу. Это меня успокаивает (24603)
 
 
 
 