На сегодня нет потребности в принудительной мобилизации женщин – Минобороны Украины

В Минобороны подчеркнули, что в российском медиапространстве в очередной раз запустили фейк о мобилизации женщин в Украине. В этот раз фейк был подхвачен "и у нас", отметила Маляр.

"С 24 февраля ни одной женщины принудительно у нас не мобилизовали, как, собственно, и прежде – с 2014 года. По состоянию на данный момент в ВСУ нет нужды в принудительной мобилизации женщин", – заявила замминистра обороны.

14 июля Маляр уже делала похожее заявление, отметив, что мобилизация в Украине идет по плану и "вопрос о мобилизации женщин не стоит.