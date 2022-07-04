На сегодня нет потребности в принудительной мобилизации женщин – Минобороны Украины

В Минобороны подчеркнули, что в российском медиапространстве в очередной раз запустили фейк о мобилизации женщин в Украине. В этот раз фейк был подхвачен "и у нас", отметила Маляр.
"С 24 февраля ни одной женщины принудительно у нас не мобилизовали, как, собственно, и прежде – с 2014 года. По состоянию на данный момент в ВСУ нет нужды в принудительной мобилизации женщин", – заявила замминистра обороны.
14 июля Маляр уже делала похожее заявление, отметив, что мобилизация в Украине идет по плану и "вопрос о мобилизации женщин не стоит.
Женщины, чьи специальности или профессии родственны соответствующим военно-учетным специальностям, с 1 октября 2022 года должны становиться на воинский учет как военнообязанные. Такие изменения регламентирует Приказ Министерства обороны Украины от 11 октября 2021 года.
В связи с этим в соцсетях обсуждают вопрос, может ли женщинам наравне с мужчинами быть запрещено выезжать из Украины в период действия военного положения, если оно будет продлено.
Опасения связаны с тем, что в Законе Украины О мобилизации и мобилизационной подготовке не прописаны гендерные различия. Из этого следует, что (если в законодательство не внесут изменений) женщины-военнообязанные должны будут соблюдать такие же ограничения относительно выезда за границу в условиях военного времени, как и военнообязанные-мужчины.
Выезжать смогут, в частности, военнообязанные женщины и мужчины, на содержании которых есть трое и более детей младше 18 лет, мамы или папы-одиночки, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетнего ребенка, родители, опекуны, усыновители, имеющие ребенка с инвалидностью или усыновленного ребенка в возрасте до 18 лет.
В этот перечень также попадают те, кто учится за границей по стационарной или смешанной форме обучения - от соискателей профобразования до аспирантов и докторантов.
При этом в парламентском комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки "BBC News Украина" сообщили, что никаких отдельных проектов законов, которые бы устанавливали дополнительные запреты на выезд за пределы Украины, на рассмотрении нет.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. В числе прочих мер в стране действует комендантский час, в Киеве и области на данный момент он продолжается ежедневно с 23.00 до 5.00.
В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что сейчас Украину защищают 700 тыс. человек. Плановая мобилизация в стране продолжается.