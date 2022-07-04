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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты РФ готовятся к принудительной мобилизации в Крыму – представительство президента Украины в Крыму

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Представительство президента Украины в АР Крым призвало крымчан саботировать мобилизацию
Представительство президента Украины в АР Крым призвало крымчан саботировать мобилизацию
Фото: depositphotos.com

Оккупационные власти Крыма готовятся к всеобщей мобилизации для участия в войне против Украины. Об этом 3 июля сообщило в Facebook представительство президента Украины в АР Крым.

В представительстве отметили, что на днях на ресурсах оккупационной администрации России в Крыму появился указ так называемого главы республики Крым, которым создана "призывная комиссия по мобилизации граждан в республике Крым" в новом составе, утверждено положение о ней и поручено создать в "муниципальных" районах и городских округах" соответствующие комиссии более низкого уровня.

"Указанные шаги оккупационной администрации свидетельствуют о том, что Российская Федерация готовится к проведению мобилизации на временно оккупированной территории. Граждан Украины в оккупированном Крыму снова планируют принуждать воевать против собственного государства, как это уже происходит с теми, кого оккупанты незаконно призвали на срочную службу", – заявили в ведомстве.

Такой призыв и мобилизация украинцев в вооруженные силы РФ являются грубым нарушение норм международного гуманитарного права, в частности положений IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

В представительстве призвали украинцев в Крыму сделать все возможное, чтобы избежать мобилизации, например саботировать решения оккупантов. А если это не удастся, то при первой же возможности сдаваться в плен – это позволит сохранить жизнь и не выполнять преступных приказов.

Исполнение приказов, которые могут привести к жертвам среди гражданского населения или разрушению гражданской инфраструктуры, квалифицируется как преступления без сроков давности и преследуется согласно закону Украины и нормам международного права, даже если мобилизация была принудительная, напомнили в представительстве.

https://www.facebook.com/ppu.gov.ua/posts/404441455063219

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину 24 февраля, в тот же день вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера и востока. Северные области Украины были освобождены от российских оккупантов в начале апреля.

В самой РФ мобилизацию официально не объявляли, однако еще до начала полномасштабного вторжения в Украину ее стали проводить на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Бывший украинский омбудсмен Людмила Денисова говорила, что после этого на улицах населенных пунктов в ОРДЛО начались облавыПризыву подлежали даже несовершеннолетние курсанты так называемых военных училищ группировок "ДНР" и "ЛНР".

Также в мае Денисова заявила, что скрытую мобилизацию уже проводят в оккупированном Крыму.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Крым, война, мобилизация, война России против Украины, российские оккупанты
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