Оккупанты РФ готовятся к принудительной мобилизации в Крыму – представительство президента Украины в Крыму

В представительстве отметили, что на днях на ресурсах оккупационной администрации России в Крыму появился указ так называемого главы республики Крым, которым создана "призывная комиссия по мобилизации граждан в республике Крым" в новом составе, утверждено положение о ней и поручено создать в "муниципальных" районах и городских округах" соответствующие комиссии более низкого уровня.
"Указанные шаги оккупационной администрации свидетельствуют о том, что Российская Федерация готовится к проведению мобилизации на временно оккупированной территории. Граждан Украины в оккупированном Крыму снова планируют принуждать воевать против собственного государства, как это уже происходит с теми, кого оккупанты незаконно призвали на срочную службу", – заявили в ведомстве.
Такой призыв и мобилизация украинцев в вооруженные силы РФ являются грубым нарушение норм международного гуманитарного права, в частности положений IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.
В представительстве призвали украинцев в Крыму сделать все возможное, чтобы избежать мобилизации, например саботировать решения оккупантов. А если это не удастся, то при первой же возможности сдаваться в плен – это позволит сохранить жизнь и не выполнять преступных приказов.
Исполнение приказов, которые могут привести к жертвам среди гражданского населения или разрушению гражданской инфраструктуры, квалифицируется как преступления без сроков давности и преследуется согласно закону Украины и нормам международного права, даже если мобилизация была принудительная, напомнили в представительстве.
Президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину 24 февраля, в тот же день вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера и востока. Северные области Украины были освобождены от российских оккупантов в начале апреля.
В самой РФ мобилизацию официально не объявляли, однако еще до начала полномасштабного вторжения в Украину ее стали проводить на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
Бывший украинский омбудсмен Людмила Денисова говорила, что после этого на улицах населенных пунктов в ОРДЛО начались облавы. Призыву подлежали даже несовершеннолетние курсанты так называемых военных училищ группировок "ДНР" и "ЛНР".
Также в мае Денисова заявила, что скрытую мобилизацию уже проводят в оккупированном Крыму.