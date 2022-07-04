Оккупанты РФ готовятся к принудительной мобилизации в Крыму – представительство президента Украины в Крыму

В представительстве отметили, что на днях на ресурсах оккупационной администрации России в Крыму появился указ так называемого главы республики Крым, которым создана "призывная комиссия по мобилизации граждан в республике Крым" в новом составе, утверждено положение о ней и поручено создать в "муниципальных" районах и городских округах" соответствующие комиссии более низкого уровня.

"Указанные шаги оккупационной администрации свидетельствуют о том, что Российская Федерация готовится к проведению мобилизации на временно оккупированной территории. Граждан Украины в оккупированном Крыму снова планируют принуждать воевать против собственного государства, как это уже происходит с теми, кого оккупанты незаконно призвали на срочную службу", – заявили в ведомстве.

Такой призыв и мобилизация украинцев в вооруженные силы РФ являются грубым нарушение норм международного гуманитарного права, в частности положений IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

В представительстве призвали украинцев в Крыму сделать все возможное, чтобы избежать мобилизации, например саботировать решения оккупантов. А если это не удастся, то при первой же возможности сдаваться в плен – это позволит сохранить жизнь и не выполнять преступных приказов.

Исполнение приказов, которые могут привести к жертвам среди гражданского населения или разрушению гражданской инфраструктуры, квалифицируется как преступления без сроков давности и преследуется согласно закону Украины и нормам международного права, даже если мобилизация была принудительная, напомнили в представительстве.