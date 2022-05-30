В Крыму преследуют сразу четырех адвокатов, работающих по резонансным делам

"Сейчас под давлением оказались сразу четверо адвокатов, которые работают по резонансным политически мотивированным делам в Крыму. Это Эмине Авамилева, Айдер Азаматов, Эдем Семедляев и Назим Шейхмамбетов. Многие наши защитники – в зоне риска", – отмечает "Крымская солидарность".

Как уточняет "Укринформ", 26 мая Семедляев признали виновным в "дискредитации вооруженных сил России" и оштрафовали на 75 тыс. руб. (около 37 тыс. грн).

Шейхмамбетов, пришедший 26 мая в здание "суда" для защиты Эдема Семедляева, также был задержан и обвинен в организации одновременного массового пребывания граждан в общественном месте. 27 мая "суд" арестовал его на восемь суток.

В день ареста Шейхмамбетова во время попытки его защиты были задержаны еще два адвоката – Азаматов и Авамилева. 28 мая Азаматов, которого оставили до суда в камере для административно задержанных в отделении полиции Железнодорожного района Симферополя, был арестован на восемь суток.

Авамилеву отпустили под обязательство о явке на заседание "суда" в отношении нее, назначенного на 28 мая. Обом адвокатам предъявили обвинение в организации массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, что привело к нарушению общественного порядка.

В "Крымской солидарности" призвали присоединиться к флешмобу "Народные защитники" в поддержку адвокатов: писать посты о них, делиться историями личного знакомства и сопровождать тексты хештегом #народные_защитники.