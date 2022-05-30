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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В Крыму преследуют сразу четырех адвокатов, работающих по резонансным делам

Всем четырем адвокатам назначили административный арест либо штраф
Всем четырем адвокатам назначили административный арест либо штраф
Фото: Крымская солидарность / Facebook

Оккупанты в Крыму завели административные дела сразу на четырех адвокатов, работающих по резонансным политически мотивированным делам. Об этом 25 мая написала организация "Крымская солидарность", подробности сообщил соучредитель общественной организации КрымЅОЅ Алим Алиев.

"Сейчас под давлением оказались сразу четверо адвокатов, которые работают по резонансным политически мотивированным делам в Крыму. Это Эмине Авамилева, Айдер Азаматов, Эдем Семедляев и Назим Шейхмамбетов. Многие наши защитники – в зоне риска", – отмечает "Крымская солидарность".

Как уточняет "Укринформ", 26 мая Семедляев признали виновным в "дискредитации вооруженных сил России" и оштрафовали на 75 тыс. руб. (около 37 тыс. грн).

Шейхмамбетов, пришедший 26 мая в здание "суда" для защиты Эдема Семедляева, также был задержан и обвинен в организации одновременного массового пребывания граждан в общественном месте. 27 мая "суд" арестовал его на восемь суток.

В день ареста Шейхмамбетова во время попытки его защиты были задержаны еще два адвоката – Азаматов и Авамилева. 28 мая Азаматов, которого оставили до суда в камере для административно задержанных в отделении полиции Железнодорожного района Симферополя, был арестован на восемь суток.

Авамилеву отпустили под обязательство о явке на заседание "суда" в отношении нее, назначенного на 28 мая. Обом адвокатам предъявили обвинение в организации массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, что привело к нарушению общественного порядка.

В "Крымской солидарности" призвали присоединиться к флешмобу "Народные защитники" в поддержку адвокатов: писать посты о них, делиться историями личного знакомства и сопровождать тексты хештегом #народные_защитники.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. 

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Крым, оккупация, юрист, адвокат
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