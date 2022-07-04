В Раде предлагают расширить список мужчин, которым разрешат выезд за границу

Инициатором законопроекта является нардеп от "Слуги народа"Георгий Мазурашу. Проект зарегистрировали в Раде 30 июня, сейчас он находится на рассмотрении профильного комитета.
Проект предлагает дать разрешение на выезд:
- гражданам, имеющим в других странах недвижимость и бизнес;
- лицам, имеющим вид на постоянное проживание;
- украинцам, имеющим действующие рабочие (или спортивные) контракты;
- лицам, имеющим контракты с заказчиками из других стран сроком на год и более на предоставление IТ-услуг или консультационных услуг при уплате единого налога в Украине;
- морякам (капитан, другие лица командного состава, лица судовой команды);
- студентам или абитуриентам, поступившим в учебные заведения других стран;
- гражданам для участия в международных соревнованиях или учебно-тренировочных собраниях;
- официальным волонтерам – если они зарегистрированы и командированы благотворительными или волонтерскими организациями, или гражданско-военными администрациями для поездки в другие страны.
Кроме того, предлагается не призывать на службу женщин и мужчин:
- имеющих двух детей младше 14 лет;
- имеющих ребенка до 14 лет и подтверждение беременности женщины;
- имеющих ребенка в возрасте до трех лет.
Соответственно эти категории также получат возможность выезжать за границу во время военного положения, если законопроект примут.
Контекст:
Президент Украины объявил военное положение утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию.
Рада продлевала военное положение уже дважды – в марте и апреле. 22 мая парламент продлил военное положение до 23 августа. Оно подразумевает запрет на выезд за границу мужчин призывного возраста, кроме особо оговоренных условий.