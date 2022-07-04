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В Раде предлагают расширить список мужчин, которым разрешат выезд за границу

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Если закон примут, то разрешение на выезд получат украинцы, имеющие в других странах недвижимость и бизнес
Если закон примут, то разрешение на выезд получат украинцы, имеющие в других странах недвижимость и бизнес
Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №7484, который предлагает расширить список категорий мужчин, имеющих разрешение выезжать за границу.

Инициатором законопроекта является нардеп от "Слуги народа"Георгий Мазурашу. Проект зарегистрировали в Раде 30 июня, сейчас он находится на рассмотрении профильного комитета.

Проект предлагает дать разрешение на выезд:

  • гражданам, имеющим в других странах недвижимость и бизнес;
  • лицам, имеющим вид на постоянное проживание;
  • украинцам, имеющим действующие рабочие (или спортивные) контракты;
  • лицам, имеющим контракты с заказчиками из других стран сроком на год и более на предоставление IТ-услуг или консультационных услуг при уплате единого налога в Украине;
  • морякам (капитан, другие лица командного состава, лица судовой команды);
  • студентам или абитуриентам, поступившим в учебные заведения других стран;
  • гражданам для участия в международных соревнованиях или учебно-тренировочных собраниях;
  • официальным волонтерам – если они зарегистрированы и командированы благотворительными или волонтерскими организациями, или гражданско-военными администрациями для поездки в другие страны.

Кроме того, предлагается не призывать на службу женщин и мужчин:

  • имеющих двух детей младше 14 лет;
  • имеющих ребенка до 14 лет и подтверждение беременности женщины;
  • имеющих ребенка в возрасте до трех лет.

Соответственно эти категории также получат возможность выезжать за границу во время военного положения, если законопроект примут.

Контекст:

Президент Украины объявил военное положение утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию.

Рада продлевала военное положение уже дважды – в марте и апреле. 22 мая парламент продлил военное положение до 23 августа. Оно подразумевает запрет на выезд за границу мужчин призывного возраста, кроме особо оговоренных условий.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Верховная Рада, депутаты, граница, мобилизация, военное положение, законопроект, война России против Украины
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