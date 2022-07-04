В Раде предлагают расширить список мужчин, которым разрешат выезд за границу

Если закон примут, то разрешение на выезд получат украинцы, имеющие в других странах недвижимость и бизнес Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

Инициатором законопроекта является нардеп от "Слуги народа"Георгий Мазурашу. Проект зарегистрировали в Раде 30 июня, сейчас он находится на рассмотрении профильного комитета.

Проект предлагает дать разрешение на выезд:

гражданам, имеющим в других странах недвижимость и бизнес;

лицам, имеющим вид на постоянное проживание;

украинцам, имеющим действующие рабочие (или спортивные) контракты;

лицам, имеющим контракты с заказчиками из других стран сроком на год и более на предоставление IТ-услуг или консультационных услуг при уплате единого налога в Украине;

морякам (капитан, другие лица командного состава, лица судовой команды);

студентам или абитуриентам, поступившим в учебные заведения других стран;

гражданам для участия в международных соревнованиях или учебно-тренировочных собраниях;

официальным волонтерам – если они зарегистрированы и командированы благотворительными или волонтерскими организациями, или гражданско-военными администрациями для поездки в другие страны.

Кроме того, предлагается не призывать на службу женщин и мужчин:

имеющих двух детей младше 14 лет;

имеющих ребенка до 14 лет и подтверждение беременности женщины;

имеющих ребенка в возрасте до трех лет.

Соответственно эти категории также получат возможность выезжать за границу во время военного положения, если законопроект примут.