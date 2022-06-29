Повестки через "Дію" вручаться не будут – министр цифровой трансформации

"Такого не будет никогда", – сказал министр. Он уточнил, что ложную информацию об этом распространяет российская пропаганда.
Федоров заверил, что подобного у министерства нет даже в планах. По его словам, сегодня в приложении "Дія" существует опция получения электронных судебных повесток, но пользователь по своему желанию может ее активизировать или отключить.
24 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил в Украине всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что сейчас Украину защищают 700 тыс. человек. Плановая мобилизация в стране продолжается.
14 июня полиция и представители военкомата раздавали повестки на одесских пляжах, которые отдыхающие посещают, несмотря на запреты и опасность для жизни в связи с минированием. А 27 июня полиция Киева провела ночной рейд по проверке соблюдения комендантского часа в столице, в результате чего было вручено 219 повесток.