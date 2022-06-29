Повестки через "Дію" вручаться не будут – министр цифровой трансформации

"Такого не будет никогда", – сказал министр. Он уточнил, что ложную информацию об этом распространяет российская пропаганда.

Федоров заверил, что подобного у министерства нет даже в планах. По его словам, сегодня в приложении "Дія" существует опция получения электронных судебных повесток, но пользователь по своему желанию может ее активизировать или отключить.

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