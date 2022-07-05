В Раде предлагают отменить ограничение для военнообязанных на передвижение по стране

Авторами законопроекта являются нардепы от "Слуги народа" Кирилл Нестеренко, Максим Зуев, Дмитрий Черный.
Самого текста проекта пока на сайте Рады нет, но сравнительную таблицу к нему опубликовал в своем Facebook Черный.
Из таблицы следует, что нардепы предлагают исключить из закона "О военной обязанности и военной службе" норму о том, что в военное время запрещается выезд призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства без соответствующего разрешения руководителя местного территориального центра комплектования и соцподдержки.
Из закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" предлагается исключить норму, по которой гражданам, находящимся на воинском учете, с момента объявления мобилизации запрещено менять место жительства без соответствующего разрешения.
Также из закона "О правовом режиме военного положения" предлагается исключить норму о запрете гражданам, находящимся на военном или специальном учете в МВД, СБУ или Службе внешней разведки, менять место жительства без разрешения военного комиссара.
Нестеренко в Facebook уточнил, что отменить эти ограничения нужно для того, чтобы убрать потенциально коррупцию, дать возможность украинцам в тылу продолжать свободно помогать армии, а также не ограничивать работу бизнеса.
Он также выразил надежду, что законопроект примут уже 8-го или 9 июля.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. В настоящий момент оно продлено до 23 августа 2022 года. В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию.
5 июля в Генштабе ВСУ сообщили, что "в целях упорядочения учета перемещенных лиц" разработали порядок предоставления разрешения гражданам Украины, состоящим на воинском учете в ТЦК и СП, на выезд за пределы места жительства (места пребывания) с момента объявления мобилизации и в военное время. В Генштабе добавили, что закон, запрещающий военнообязанным при военном положении покидать места проживания без разрешения действует с 1992 года.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 5 июля подтвердил, что военнообязанные должны будут получать в военкоматах разрешения на выезд за пределы "своего района или области". В Генштабе ВСУ позже уточнили, что для выезда в пределах области брать разрешение не нужно.
Залужный добавил, что все, кто до сих пор не стоит или не восстановился на воинском учете, должны это сделать. Главком указал, что порядок выдачи разрешений уже опубликован на официальном сайте Минобороны Украины.