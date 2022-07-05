В Раде предлагают отменить ограничение для военнообязанных на передвижение по стране

Нардепы рассчитывают принять закон об отмене ограничения на передвижение военнообязанных уже на этой неделе Фото: depositphotos.com

Авторами законопроекта являются нардепы от "Слуги народа" Кирилл Нестеренко, Максим Зуев, Дмитрий Черный.

Самого текста проекта пока на сайте Рады нет, но сравнительную таблицу к нему опубликовал в своем Facebook Черный.

Из таблицы следует, что нардепы предлагают исключить из закона "О военной обязанности и военной службе" норму о том, что в военное время запрещается выезд призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства без соответствующего разрешения руководителя местного территориального центра комплектования и соцподдержки.

Из закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" предлагается исключить норму, по которой гражданам, находящимся на воинском учете, с момента объявления мобилизации запрещено менять место жительства без соответствующего разрешения.

Также из закона "О правовом режиме военного положения" предлагается исключить норму о запрете гражданам, находящимся на военном или специальном учете в МВД, СБУ или Службе внешней разведки, менять место жительства без разрешения военного комиссара.

Нестеренко в Facebook уточнил, что отменить эти ограничения нужно для того, чтобы убрать потенциально коррупцию, дать возможность украинцам в тылу продолжать свободно помогать армии, а также не ограничивать работу бизнеса.

Он также выразил надежду, что законопроект примут уже 8-го или 9 июля.