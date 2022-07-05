В Генштабе ВСУ уточнили, когда военнообязанным не нужно брать разрешение на передвижение

Для выезда в пределах города Киева и Киевской области разрешение брать не надо Фото: depositphotos.com

"Если в пределах области – не надо. Если в пределах города Киева и Киевской области – тоже не надо. Если человек выезжает за пределы области, он должен прибыть к руководителю ТЦК, уточнить свои данные и получить такое разрешение", – сказал Хлысь.

По словам представителя Генштаба, соответствующие нормы законодательства Украины действуют давно, и в связи с возвращением большого количества мужчин в свои дома возникла потребность в актуализации учетных данных военнообязанных для понимания возможностей мобилизационного ресурса.