"Порядок выдачи разрешений будет отшлифован". В Минобороны пообещали "соблюдать баланс" между правом на свободное передвижение и контролем за мобилизацией

Резервистам и военнообязанными придется брать разрешения на поездки по Украине, но в Минобороны обещают "соблюдать баланс" Фото: ngu.gov.ua

Он пояснил, что сейчас Минобороны продолжает совершенствовать действующую нормативно-правовую базу.

"Поверьте, соответствующий баланс между обеспечением права граждан на свободное передвижение и порядком контроля за мобилизационным ресурсом будет соблюден", – пообещал Мотузяник.

Представитель Минобороны подчеркнул, что в стране идет война, и государство должно владеть информацией об имеющемся мобилизационном ресурсе.

"Подобная норма заложена в законе Украины об общей воинской обязанности и военной службе, который действовал еще с 1992 года... Сейчас в рамках нормирования этого процесса Генштаб отработал соответствующий перечень [категорий людей, которым требуется разрешение]", – рассказал он.

Мотузяник добавил, что в настоящее время речь идет о призывниках, военнообязанных и резервистах. По его словам, "порядок будет отшлифован на практике" в самих территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

"Такие разрешения будут выдаваться на местах: от 30 суток до 1 года. Кроме того, будут выведены отдельные категории граждан, которые регулярно осуществляют такие выезды в рамках служебных обязанностей, на работу или в силу жизненных обстоятельств", – подытожил он.