"Порядок выдачи разрешений будет отшлифован". В Минобороны пообещали "соблюдать баланс" между правом на свободное передвижение и контролем за мобилизацией

Он пояснил, что сейчас Минобороны продолжает совершенствовать действующую нормативно-правовую базу.
"Поверьте, соответствующий баланс между обеспечением права граждан на свободное передвижение и порядком контроля за мобилизационным ресурсом будет соблюден", – пообещал Мотузяник.
Представитель Минобороны подчеркнул, что в стране идет война, и государство должно владеть информацией об имеющемся мобилизационном ресурсе.
"Подобная норма заложена в законе Украины об общей воинской обязанности и военной службе, который действовал еще с 1992 года... Сейчас в рамках нормирования этого процесса Генштаб отработал соответствующий перечень [категорий людей, которым требуется разрешение]", – рассказал он.
Мотузяник добавил, что в настоящее время речь идет о призывниках, военнообязанных и резервистах. По его словам, "порядок будет отшлифован на практике" в самих территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.
"Такие разрешения будут выдаваться на местах: от 30 суток до 1 года. Кроме того, будут выведены отдельные категории граждан, которые регулярно осуществляют такие выезды в рамках служебных обязанностей, на работу или в силу жизненных обстоятельств", – подытожил он.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. В настоящий момент оно продлено до 23 августа 2022 года.
В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что сейчас Украину защищают 700 тыс. человек. Плановая мобилизация в стране продолжается.
4 июля в Минобороны Украины заявили, что "на данный момент" у ВСУ нет потребности в принудительной мобилизации женщин.
5 июля в Генштабе ВСУ сообщили, что "в целях упорядочения учета перемещенных лиц" разработали порядок предоставления разрешения гражданам Украины, состоящим на военном учете в ТЦК и СП, на выезд за пределы места жительства (места пребывания) с момента объявления мобилизации и в военное время. В Генштабе добавили, что закон, запрещающий военнообязанным при военном положении покидать места проживания без разрешения действует с 1992 года.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 5 июля подтвердил, что военнообязанные должны будут получать в военкоматах разрешения на выезд за пределы "своего района или области".
Залужный добавил, что все, кто до сих пор не стоит или не восстановился на военном учете, должны это сделать. Главком указал, что порядок выдачи разрешений уже опубликован на официальном сайте Минобороны Украины.