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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Потери украинских военных на фронте в разы меньше озвученных Арахамией – нардеп Костенко

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На фронте постоянно гибнут украинские военные
На фронте постоянно гибнут украинские военные
Фото: EPA

Возможно, в определенные дни потери украинских военных на фронте насчитывали до тысячи убитых и раненых, но, как правило, эти потери значительно меньше, сообщил секретарь комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп от "Голоса", ветеран Роман Костенко. Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина", опубликованном 5 июля.

15 июня глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что каждый день на востоке Украины гибнут в среднем от 200 до 500 украинских военных, еще больше получают ранения. Всего, по его словам, Украина теряет убитыми и ранеными на Донбассе до 1 тыс. военных ежедневно.

Журналисты попросили Костенко прокомментировать эти данные, а также спросили, почему в последнее время власти страны озвучивают украинские потери на фронте, хотя в первые месяцы этого не делали. 

"Я общался с военно-политическим руководством и знаю, что эти потери меньше. Возможно, были определенные дни, когда были и такие потери, то есть до тысячи. Но, по моим данным, потери в разы меньше. Важно еще понимать, что считать потерями: это убитые или раненые, так как в военном понимании раненые – это тоже потери. Потому что человек выбывает – его нужно лечить, а вместо него искать другого", – пояснил Костенко. 

Он подчеркнул, что выступает против публичного озвучивания потерь во время войны, потому что по этим данным враг может оценить эффективность своих действий на разных участках фронта. 

"Наверное, у руководства государства есть определенная стратегия, чтобы показывать масштабы этой войны. Я противник того, чтобы говорить о потерях именно в медийном пространстве. При этом, возможно, с партнерами нам действительно стоит делиться такой информацией, мол, смотрите, потому что у нас нет такого вооружения и техники, у нас – большие потери, а чтобы защитить бойцов, нам нужно больше бронежилетов, нам нужно увеличить дальность [оружия]. Наверное, у Офиса президента – другая стратегия: если о потерях всем рассказывать, то люди это увидят и чего-то нам больше дадут", – предположил нардеп. 

Костенко также отметил, что значительно увеличивать количество мобилизованных украинцев смысла не имеет – это не изменит ситуацию. 

"Мы должны учитывать, как идет современная война. Я всегда привожу пример: возьмем 100 танков, в каждом из которых – по три человека, то есть всего это 300 человек. Думаю, 100 танков при умелом их применении могут сделать гораздо больше, чем тысячи человек, даже десятки тысяч человек. Поэтому нужно идти по пути именно обеспечения техникой, под которую мобилизовывать людей и вести их в бой", – сказал нардеп. 

Он отметил, что определенное количество мобилизованных нужно, чтобы заменять корпуса резерва, но в первую очередь необходимо поднимать сейчас оборонно-промышленный комплекс, заставлять его работать, ремонтировать, давать конкретное оружие, которым можно поражать противника.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Украину защищают 700 тыс. человек, рассказывал президент страны Владимир Зеленский 21 мая. 250-тысячной армии для обороны государства с территорией, как у Украины, мало, подчеркивал он.

Контекст:

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил 9 июня, что на нынешнем этапе войны России против Украины до 100 украинских военнослужащих гибнут и до 500 получают ранения ежедневно.

10 июня советник главы Офиса президент Михаил Подоляк также оценил потери ВСУ цифрами погибших от 100 до 200 человек в день.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович 10 июня оценил общие потери ВСУ с начала полномасштабного вторжения РФ в 10 тыс. погибших.

Зеленский в конце июня заявил, что "там, где мы теряем одного человека, Россия теряет пять человек"

Теги: военные, мобилизация, вооружение, раненые, украинский военный, война России против Украины, военнослужащий, погибшие, ранение, Давид Арахамия, Роман Костенко
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