Потери украинских военных на фронте в разы меньше озвученных Арахамией – нардеп Костенко

15 июня глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что каждый день на востоке Украины гибнут в среднем от 200 до 500 украинских военных, еще больше получают ранения. Всего, по его словам, Украина теряет убитыми и ранеными на Донбассе до 1 тыс. военных ежедневно.

Журналисты попросили Костенко прокомментировать эти данные, а также спросили, почему в последнее время власти страны озвучивают украинские потери на фронте, хотя в первые месяцы этого не делали.

"Я общался с военно-политическим руководством и знаю, что эти потери меньше. Возможно, были определенные дни, когда были и такие потери, то есть до тысячи. Но, по моим данным, потери в разы меньше. Важно еще понимать, что считать потерями: это убитые или раненые, так как в военном понимании раненые – это тоже потери. Потому что человек выбывает – его нужно лечить, а вместо него искать другого", – пояснил Костенко.

Он подчеркнул, что выступает против публичного озвучивания потерь во время войны, потому что по этим данным враг может оценить эффективность своих действий на разных участках фронта.

"Наверное, у руководства государства есть определенная стратегия, чтобы показывать масштабы этой войны. Я противник того, чтобы говорить о потерях именно в медийном пространстве. При этом, возможно, с партнерами нам действительно стоит делиться такой информацией, мол, смотрите, потому что у нас нет такого вооружения и техники, у нас – большие потери, а чтобы защитить бойцов, нам нужно больше бронежилетов, нам нужно увеличить дальность [оружия]. Наверное, у Офиса президента – другая стратегия: если о потерях всем рассказывать, то люди это увидят и чего-то нам больше дадут", – предположил нардеп.

Костенко также отметил, что значительно увеличивать количество мобилизованных украинцев смысла не имеет – это не изменит ситуацию.

"Мы должны учитывать, как идет современная война. Я всегда привожу пример: возьмем 100 танков, в каждом из которых – по три человека, то есть всего это 300 человек. Думаю, 100 танков при умелом их применении могут сделать гораздо больше, чем тысячи человек, даже десятки тысяч человек. Поэтому нужно идти по пути именно обеспечения техникой, под которую мобилизовывать людей и вести их в бой", – сказал нардеп.

Он отметил, что определенное количество мобилизованных нужно, чтобы заменять корпуса резерва, но в первую очередь необходимо поднимать сейчас оборонно-промышленный комплекс, заставлять его работать, ремонтировать, давать конкретное оружие, которым можно поражать противника.

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