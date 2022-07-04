Украина уже вернула тела 400 погибших военных – Верещук

Верещук отметила, что Россия не хочет афишировать процесс обмена телами погибших военных.

"Россия не хочет показывать своим гражданам массовые передачи тел, они понимают, к какому взрыву это приведет, поэтому делают это едва ли не тайком, делают это, не афишируя, и стараются не передавать нам тел", – пояснила она.

Также министр рассказала, что есть проблема с идентификацией тел, поскольку Украина проводит все экспертизы по европейским стандартам, в то время как россияне нет.

"И в будущем это будет большой проблемой, потому что те экспертизы, которые они проводят, генетические, точно не будут совпадать, и мы, возможно, не будем видеть в списках тех тел, которые они нам будут даже передавать. Это проблема, но мы тоже думаем, как ее решить", – подчеркнула она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)