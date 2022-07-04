ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина уже вернула тела 400 погибших военных – Верещук

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Верещук отметила, что Россия не хочет афишировать процесс обмена телами погибших военных
Верещук отметила, что Россия не хочет афишировать процесс обмена телами погибших военных
Фото: Ірина Верещук / Facebook

За время полномасштабной войны с Россией Украина вернула тела 400 погибших военных. Об этом в эфире телемарафона сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Ирина Верещук, ее цитирует "Бабель".

Верещук отметила, что Россия не хочет афишировать процесс обмена телами погибших военных.

"Россия не хочет показывать своим гражданам массовые передачи тел, они понимают, к какому взрыву это приведет, поэтому делают это едва ли не тайком, делают это, не афишируя, и стараются не передавать нам тел", – пояснила она.

Также министр рассказала, что есть проблема с идентификацией тел, поскольку Украина проводит все экспертизы по европейским стандартам, в то время как россияне нет.

"И в будущем это будет большой проблемой, потому что те экспертизы, которые они проводят, генетические, точно не будут совпадать, и мы, возможно, не будем видеть в списках тех тел, которые они нам будут даже передавать. Это проблема, но мы тоже думаем, как ее решить", – подчеркнула она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Полномасштабная война России против Украины продолжается с 24 февраля. Потери среди украинских военнослужащих на 15 апреля, по словам президента Украины Владимира Зеленского, составляют 2,5–3 тыс. погибших и около 10 тыс. раненых. По подсчетам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича на 10 июня, Украина потеряла около 10 тыс. военных.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: война, Ирина Верещук, война России против Украины, погибшие, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Анатолий Анатолич о своем браке: Мы не развелись, Юла не начала отношения с моим другом, мы не делим детей
Анатолий Анатолич о своем браке: Мы не развелись, Юла не начала отношения с моим другом, мы не делим детей
  "Американский народ с вами". Стиллер рассказал, боялся ли ехать в Украину во время войны
  "Американский народ с вами". Стиллер рассказал, боялся ли ехать в Украину во время войны
  "Очень часто ссорились. Она была старостой, я заместителем". Нацгвардеец сделал предложение избраннице во время концерта. Видео
  "Очень часто ссорились. Она была старостой, я – заместителем". Нацгвардеец сделал предложение избраннице во время концерта. Видео
Пенн во Львове позировал на фоне отеля, в котором остановился
Пенн во Львове позировал на фоне отеля, в котором остановился
  "Борис, вы легенда. Рвете русню на британский флаг!" Авторы хита "Вова, ...баш їх, бл...дь" выпустили трек, посвященный Джонсону. Видео
  "Борис, вы легенда. Рвете русню на британский флаг!" Авторы хита "Вова, ...баш їх, бл...дь" выпустили трек, посвященный Джонсону. Видео
  Зеленская: Был ли у меня страх погибнуть? Мне кажется, он есть у каждого
  Зеленская: Был ли у меня страх погибнуть? Мне кажется, он есть у каждого
Виктория Бекхэм о муже: Они говорили, что я никогда не улыбаюсь, что это не продлится долго. Сегодня мы отмечаем 23 года брака
Виктория Бекхэм о муже: Они говорили, что я никогда не улыбаюсь, что это не продлится долго. Сегодня мы отмечаем 23 года брака
"Боль не утихает". Тина Кароль вернулась в Украину
"Боль не утихает". Тина Кароль вернулась в Украину
Невзоров: Путинцам имеет смысл шить не пилотки для детишек, а саваны для самих себя
Невзоров: Путинцам имеет смысл шить не пилотки для детишек, а саваны для самих себя
"Они приходят сюда, чтобы украсть наши туалеты". Украинская балерина Воротник рассказала, как пошла служить в тероборону
"Они приходят сюда, чтобы украсть наши туалеты". Украинская балерина Воротник рассказала, как пошла служить в тероборону
Noize MC: Мой родной город Белгород обстреляли. Что я чувствую по этому поводу? То же, что и когда обстреливали Киев, Харьков, Мариуполь
Noize MC: Мой родной город Белгород обстреляли. Что я чувствую по этому поводу? То же, что и когда обстреливали Киев, Харьков, Мариуполь
Бланшетт надела костюм в цветах украинского флага
Бланшетт надела костюм в цветах украинского флага
  "Шестерка главного говнокомандующего Владимира Петра І Путина, дон". Великий спародировал Кадырова
  "Шестерка главного говнокомандующего Владимира Петра І Путина, дон". Великий спародировал Кадырова
  Жена Зеленского: В семейному кругу мы на равных, а с детьми – они делают с ним все, что хотят
  Жена Зеленского: В семейному кругу мы на равных, а с детьми – они делают с ним все, что хотят
"Единственная, которая всегда будет ждать". Украинский защитник вернулся с передовой и показал трогательную встречу с матерью. Видео
"Единственная, которая всегда будет ждать". Украинский защитник вернулся с передовой и показал трогательную встречу с матерью. Видео
Котлеты по-киевски. Авторский рецепт от жены продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук
Котлеты по-киевски. Авторский рецепт от жены продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Через девять месяцев будет результат их половой жизни". В сети обсуждают ролик Арестовича с участием Путина и Лукашенко (205993)
2
Dantes о расставании с Дорофеевой: Я взял от одиночества все и понял, что больше не хочу быть один (84776)
3
"Мог бы сказать двумя словами: "Я ...блан", "Совершил акт доброй воли", "Самоуничтожился". В сети отреагировали на заявления Бардаша о войне (42011)
4
Никитюк заявила, что закрыла приют для переселенцев, и назвала причину (37187)
5
"Это не о деньгах, а о желании напомнить, что этот ад закончится". Жена Резникова рассказала, какие подарки получает от мужа во время войны (31705)
6
"Шестерка главного говнокомандующего Владимира Петра І Путина, дон". Великий спародировал Кадырова (15557)
7
Жена Зеленского: В семейному кругу мы на равных, а с детьми – они делают с ним все, что хотят (11902)
8
Янина Соколова высказалась о возможном президентстве Залужного (11388)
 
 
 
 