Зеленский поручил отменить разрешения на передвижение военнообязанных – СМИ

Как сообщают СМИ, президент обратил внимание, что "субъектом формирования государственной политики в этом вопросе является Министерство обороны", а ограничивать конституционные права граждан во время военного положения может правительство своими актами.

Поэтому Зеленский поручил отменить принятый Генеральным штабом ВСУ порядок, чтобы "его доработать с сохранением обороноспособности страны".

Пресс-служба Совета нацбезопасности и обороны Украины подтвердила в Facebook, что вопрос о разрешениях обсуждался на заседании ставки верховного главнокомандующего. Какое именно решение было принято, СНБО при этом не уточняет.