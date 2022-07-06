Зеленский поручил отменить разрешения на передвижение военнообязанных – СМИ

Как сообщают СМИ, президент обратил внимание, что "субъектом формирования государственной политики в этом вопросе является Министерство обороны", а ограничивать конституционные права граждан во время военного положения может правительство своими актами.
Поэтому Зеленский поручил отменить принятый Генеральным штабом ВСУ порядок, чтобы "его доработать с сохранением обороноспособности страны".
Пресс-служба Совета нацбезопасности и обороны Украины подтвердила в Facebook, что вопрос о разрешениях обсуждался на заседании ставки верховного главнокомандующего. Какое именно решение было принято, СНБО при этом не уточняет.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. В настоящий момент оно продлено до 23 августа 2022 года. В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию.
5 июля в Генштабе ВСУ сообщили, что "в целях упорядочения учета перемещенных лиц" разработали порядок предоставления разрешения гражданам Украины, состоящим на воинском учете в ТЦК и СП, на выезд за пределы места жительства (места пребывания) с момента объявления мобилизации и в военное время. В Генштабе добавили, что закон, запрещающий военнообязанным при военном положении покидать места проживания без разрешения, действует с 1992 года.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 5 июля подтвердил, что военнообязанные должны будут получать в военкоматах разрешения на выезд за пределы "своего района или области".
Залужный добавил, что все, кто до сих пор не стоит или не восстановился на воинском учете, должны это сделать. Главком указал, что порядок выдачи разрешений уже опубликован на официальном сайте ВСУ.