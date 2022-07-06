Генштаб ВСУ отменил решение о выдаче разрешений на передвижение военнообязанных украинцев – Залужный

Залужный: Как главнокомандующий Вооруженными силами и гражданин Украины призываю украинцев к выполнению своей конституционной обязанности по защите государства Фото: Валерій Залужний / Facebook

Этот документ, подчеркнул Залужный, не создавал обязательств для граждан Украины и не ограничивал их права и свободы, он касался исключительно внутреннего порядка работы территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

"Несмотря на это, его появление в сети повлекло за собой многочисленные манипуляции, разночтения и даже незаконные действия по препятствованию перемещению граждан, что стало основанием для дискредитации Вооруженных сил Украины и военно-политического руководства государства. Поэтому начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины [Сергей Шаптала] с целью недопущения дальнейших манипуляций вокруг этого вопроса принял решение об отмене действия порядка с отправкой на доработку", – написал он.

Залужный рассказал, что обновленный документ разработают на основе изменений в законодательство Украины, которое регулирует перемещение граждан в условиях военного положения.

Законодательная база, которая есть сейчас, не учитывает нынешних реалий и не обеспечивает эффективных мобилизационных механизмов, подчеркнул он.

"Как главнокомандующий Вооруженными силами и гражданин Украины призываю украинцев к выполнению своей конституционной обязанности по защите государства", – добавил Залужный.