Генштаб ВСУ отменил решение о выдаче разрешений на передвижение военнообязанных украинцев – Залужный

Этот документ, подчеркнул Залужный, не создавал обязательств для граждан Украины и не ограничивал их права и свободы, он касался исключительно внутреннего порядка работы территориальных центров комплектования и социальной поддержки.
"Несмотря на это, его появление в сети повлекло за собой многочисленные манипуляции, разночтения и даже незаконные действия по препятствованию перемещению граждан, что стало основанием для дискредитации Вооруженных сил Украины и военно-политического руководства государства. Поэтому начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины [Сергей Шаптала] с целью недопущения дальнейших манипуляций вокруг этого вопроса принял решение об отмене действия порядка с отправкой на доработку", – написал он.
Залужный рассказал, что обновленный документ разработают на основе изменений в законодательство Украины, которое регулирует перемещение граждан в условиях военного положения.
Законодательная база, которая есть сейчас, не учитывает нынешних реалий и не обеспечивает эффективных мобилизационных механизмов, подчеркнул он.
"Как главнокомандующий Вооруженными силами и гражданин Украины призываю украинцев к выполнению своей конституционной обязанности по защите государства", – добавил Залужный.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. В настоящий момент оно продлено до 23 августа 2022 года. В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию.
5 июля в Генштабе ВСУ сообщили, что "в целях упорядочения учета перемещенных лиц" разработали порядок предоставления разрешения гражданам Украины, состоящим на воинском учете в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, на выезд за пределы места жительства (места пребывания) с момента объявления мобилизации и в военное время. В Генштабе добавили, что закон, запрещающий военнообязанным при военном положении покидать места проживания без разрешения, действует с 1992 года.
Залужный подтвердил, что военнообязанные должны будут получать в военкоматах разрешения на выезд за пределы "своего района или области".
Все, кто до сих пор не стоит или не восстановился на воинском учете, должны это сделать, добавил он. Главком указал, что порядок выдачи разрешений уже опубликован на официальном сайте Минобороны Украины.
Позже представитель Главного управления персонала Генштаба ВСУ Александр Хлысь разъяснил, что для выезда из своего населенного пункта в пределах области военнообязанные украинцы не должны получать разрешение, правило касается в том числе Киева и области.
Вечером 5 июля Зеленский заявил, что ждет от министра обороны Алексея Резникова, Залужного и Шапталы разъяснений относительно разрешений на перемещение военнообязанных украинцев.
В Верховную Раду внесли законопроект, который предусматривает отмену ограничения на передвижение внутри страны для военнообязанных во время военного положения и мобилизации.