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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Лубинец рассказал о недостатках системы выдачи разрешений военнообязанным и попросил Зеленского вмешаться

Омбудсмен считает, что система разрешений на выезд для военнообязанных нарушает ряд конституционных прав граждан Украины
Омбудсмен считает, что система разрешений на выезд для военнообязанных нарушает ряд конституционных прав граждан Украины
Фото: Дмитро Лубінець / Facebook

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявив, что разработанный Генеральным штабом Вооруженных сил Украины порядок выдачи военнообязанным разрешений на выезд не соответствует принципу правовой определенности. Соответствующее заявление Лубинец опубликовал 6 июля в Telegram.

"Вызывает обеспокоенность отсутствие в приказе чёткой регламентации относительно границ региона, для выезда за пределы которого требуется такое разрешение, и цели такого выезда", – отметил, в частности, омбудсмен.

Лубинец пишет, что значительное количество населения, в том числе людей, проживающих в пригородной зоне, работает на постоянной основе в городах, то есть, за пределами места) своего проживания.

"Не предусмотрены приказом и экстренные случаи, когда такой выезд для военнообязанного является насущным и не требует промедлений (смерть или болезнь родных, срочные командировки по работе и т.п.", – добавил он.

По мнению Лубинца, разработчиками разрешительной системы не учтена "пропускная способность" территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), которым предстоит обрабатывать обращения соискателей разрешений.

Омбудсмен обратил внимание на резонанс, который вызвало решение Генштаба из-за  его возможных негативных социально-экономических последствий, которых опасаются в обществе.

"При проработке приказа не соблюдена одна из составляющих принципа верховенства права – принципа правовой определенности, гарантирующего обеспечение легкости выяснения содержания права и возможность воспользоваться этим правом в случае необходимости", - подчеркнул Лубинец.

По его мнению, реализация системы разрешений для военнообязанных в предложенном виде "может содержать реальную угрозу соблюдению конституционных прав и свобод граждан Украины".

"В частности, на свободу перемещения и на труд, и, как следствие, достаточный уровень жизни как непосредственно военнообязанных, так и членов их семей, а также составляет определенные коррупционные риски, что неприемлемо", – перечислил Лубинец.

С учетом значительного общественного резонанса и с целью предотвращения возможного нарушения прав граждан Украины омбудсмен просит о безотлагательном вмешательстве президента Украины как гаранта соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина, для разрешения сложившейся ситуации.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. В настоящий момент оно продлено до 23 августа 2022 года. В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию

5 июля в Генштабе ВСУ сообщили, что "в целях упорядочения учета перемещенных лиц" разработали порядок предоставления разрешения гражданам Украины, состоящим на воинском учете в ТЦК и СП, на выезд за пределы места жительства (места пребывания) с момента объявления мобилизации и в военное время. В Генштабе добавили, что закон, запрещающий военнообязанным при военном положении покидать места проживания без разрешения, действует с 1992 года.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил, что военнообязанные должны будут получать в военкоматах разрешения на выезд за пределы "своего района или области".

Все, кто до сих пор не стоит или не восстановился на воинском учете, должны это сделать, добавил он.  Главком указал, что порядок выдачи разрешений уже опубликован на официальном сайте Минобороны Украины.

Позже представитель Главного управления персонала Генштаба ВСУ Александр Хлысь разъяснил, что для выезда из своего населенного пункта в пределах области военнообязанные украинцы не должны получать разрешение, правило касается в том числе Киева и области.

Зеленский в обращении вечером 5 июля заявил, что ждет от Залужного, министра обороны Алексея Резникова и начальника Генштаба ВСУ Сергея Шапталы объяснений о необходимости введения разрешений на выезд для военнообязанных и попросил впредь не принимать таких решений без участия главы государства.

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