Лубинец рассказал о недостатках системы выдачи разрешений военнообязанным и попросил Зеленского вмешаться

Омбудсмен считает, что система разрешений на выезд для военнообязанных нарушает ряд конституционных прав граждан Украины Фото: Дмитро Лубінець / Facebook

"Вызывает обеспокоенность отсутствие в приказе чёткой регламентации относительно границ региона, для выезда за пределы которого требуется такое разрешение, и цели такого выезда", – отметил, в частности, омбудсмен.

Лубинец пишет, что значительное количество населения, в том числе людей, проживающих в пригородной зоне, работает на постоянной основе в городах, то есть, за пределами места) своего проживания.

"Не предусмотрены приказом и экстренные случаи, когда такой выезд для военнообязанного является насущным и не требует промедлений (смерть или болезнь родных, срочные командировки по работе и т.п.", – добавил он.

По мнению Лубинца, разработчиками разрешительной системы не учтена "пропускная способность" территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), которым предстоит обрабатывать обращения соискателей разрешений.

Омбудсмен обратил внимание на резонанс, который вызвало решение Генштаба из-за его возможных негативных социально-экономических последствий, которых опасаются в обществе.

"При проработке приказа не соблюдена одна из составляющих принципа верховенства права – принципа правовой определенности, гарантирующего обеспечение легкости выяснения содержания права и возможность воспользоваться этим правом в случае необходимости", - подчеркнул Лубинец.

По его мнению, реализация системы разрешений для военнообязанных в предложенном виде "может содержать реальную угрозу соблюдению конституционных прав и свобод граждан Украины".

"В частности, на свободу перемещения и на труд, и, как следствие, достаточный уровень жизни как непосредственно военнообязанных, так и членов их семей, а также составляет определенные коррупционные риски, что неприемлемо", – перечислил Лубинец.

С учетом значительного общественного резонанса и с целью предотвращения возможного нарушения прав граждан Украины омбудсмен просит о безотлагательном вмешательстве президента Украины как гаранта соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина, для разрешения сложившейся ситуации.