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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты 7 июля существенно сократили количество обстрелов Сумской области – глава ОВА

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Военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории
Военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории
Фото: ДПСУ | Держприкордонслужба / Telegram (иллюстративное)

Российские оккупационные войска 7 июля обстреляли территорию одной общины Сумской области.

Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

"Сумская область… По состоянию на 21.00 ситуация следующая: за день россияне открывали огонь один раз, около 15.00. Били из пулеметов и автоматического гранатомета по окрестностям одного из сел Шалыгинской общины", – написал руководитель ОВА.

По словам Живицкого, пострадавших и разрушений в результате обстрела оккупантами нет.

6 июля российские военные обстреляли территорию восьми общин Сумской области – ракетами, из РСЗО, минометов и артиллерии.

В ночь на 5 июля оккупанты обстреляли пять общин Сумской области. В результате ракетного удара по предприятию в Шостке ранен один человек, отмечал Живицкий.

4 июля армия РФ нанесла несколько ракетных ударов по территории Сумской области, 3 июля в регионе зафиксировали 31 прилет из минометов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Часть Сумской области была оккупирована после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Черниговскую и Сумскую области с российской территории.

По данным Живицкого, оккупанты обстреливают и свои территории – 6 июня под удар попал поселок Теткино в Курской области РФ.

В Госпогранслужбе сообщали в начале июня, что российские оккупанты сосредоточили до трех батальонно-тактических групп напротив Черниговской и Сумской областей.

Теги: Россия, Украина, Сумская область, армия РФ, гранатомет, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, Сумская ОГА, разрушения, Дмитрий Живицкий, российские военные, российские оккупанты
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