Оккупанты 7 июля существенно сократили количество обстрелов Сумской области – глава ОВА

Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

"Сумская область… По состоянию на 21.00 ситуация следующая: за день россияне открывали огонь один раз, около 15.00. Били из пулеметов и автоматического гранатомета по окрестностям одного из сел Шалыгинской общины", – написал руководитель ОВА.

По словам Живицкого, пострадавших и разрушений в результате обстрела оккупантами нет.

6 июля российские военные обстреляли территорию восьми общин Сумской области – ракетами, из РСЗО, минометов и артиллерии.

В ночь на 5 июля оккупанты обстреляли пять общин Сумской области. В результате ракетного удара по предприятию в Шостке ранен один человек, отмечал Живицкий.

4 июля армия РФ нанесла несколько ракетных ударов по территории Сумской области, 3 июля в регионе зафиксировали 31 прилет из минометов.

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