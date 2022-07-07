Оккупанты 7 июля существенно сократили количество обстрелов Сумской области – глава ОВА

Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.
"Сумская область… По состоянию на 21.00 ситуация следующая: за день россияне открывали огонь один раз, около 15.00. Били из пулеметов и автоматического гранатомета по окрестностям одного из сел Шалыгинской общины", – написал руководитель ОВА.
По словам Живицкого, пострадавших и разрушений в результате обстрела оккупантами нет.
6 июля российские военные обстреляли территорию восьми общин Сумской области – ракетами, из РСЗО, минометов и артиллерии.
В ночь на 5 июля оккупанты обстреляли пять общин Сумской области. В результате ракетного удара по предприятию в Шостке ранен один человек, отмечал Живицкий.
4 июля армия РФ нанесла несколько ракетных ударов по территории Сумской области, 3 июля в регионе зафиксировали 31 прилет из минометов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Часть Сумской области была оккупирована после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Черниговскую и Сумскую области с российской территории.
По данным Живицкого, оккупанты обстреливают и свои территории – 6 июня под удар попал поселок Теткино в Курской области РФ.
В Госпогранслужбе сообщали в начале июня, что российские оккупанты сосредоточили до трех батальонно-тактических групп напротив Черниговской и Сумской областей.