Оккупанты обстреляли Сумскую область ракетами, из РСЗО, минометов и артиллерии – глава ОВА

Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

Так, в течение дня оккупанты несколько раз обстреляли Миропольскую, Краснопольскую и Хотинскую общины.

"Россияне вели минометный огонь, запускали ракеты из БМ-21, сбрасывали взрывчатку с беспилотников. Пострадавших нет, – написал Живицкий. – В Миропольской общине ракета попала в сарай во время утренних обстрелов".

Юнаковскую общину оккупанты обстреляли из пулеметов и разного стрелкового оружия, рассказал глава Сумской ОВА.

Кроме того, в первой половине дня был зафиксирован прилет четырех ракет по Шалыгинской общине. А территорию Эсманской общины враг обстрелял из минометов, отметил Живицкий.

"В результате артобстрелов из ствольной артиллерии и ракетных систем залпового огня (РСЗО) по Новослободской и Белопольской общинах в одном из сел выбиты стекла в админздании, выбиты стекла и иссечены осколками фасад филиала учебного заведения, пробита кирпичная стена", – подчеркнул руководитель Сумской ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)