Оккупанты обстреляли Сумскую область ракетами, из РСЗО, минометов и артиллерии – глава ОВА

Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.
Так, в течение дня оккупанты несколько раз обстреляли Миропольскую, Краснопольскую и Хотинскую общины.
"Россияне вели минометный огонь, запускали ракеты из БМ-21, сбрасывали взрывчатку с беспилотников. Пострадавших нет, – написал Живицкий. – В Миропольской общине ракета попала в сарай во время утренних обстрелов".
Юнаковскую общину оккупанты обстреляли из пулеметов и разного стрелкового оружия, рассказал глава Сумской ОВА.
Кроме того, в первой половине дня был зафиксирован прилет четырех ракет по Шалыгинской общине. А территорию Эсманской общины враг обстрелял из минометов, отметил Живицкий.
"В результате артобстрелов из ствольной артиллерии и ракетных систем залпового огня (РСЗО) по Новослободской и Белопольской общинах в одном из сел выбиты стекла в админздании, выбиты стекла и иссечены осколками фасад филиала учебного заведения, пробита кирпичная стена", – подчеркнул руководитель Сумской ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Часть Сумской области была оккупирована после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Черниговскую и Сумскую области с российской территории.
По данным Живицкого, оккупанты обстреливают и свои территории – 6 июня под удар попал поселок Теткино в Курской области РФ.
В Госпогранслужбе сообщали в начале июня, что российские оккупанты сосредоточили до трех батальонно-тактических групп напротив Черниговской и Сумской областей.