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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли Сумскую область ракетами, из РСЗО, минометов и артиллерии – глава ОВА

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Российские военные 6 июля обстреляли территорию восьми общин Сумской области, отметил Живицкий
Российские военные 6 июля обстреляли территорию восьми общин Сумской области, отметил Живицкий
Фото: ДПСУ | Держприкордонслужба / Telegram

Российские оккупационные войска 6 июля обстреляли территорию восьми общин Сумской области (по состоянию на 22.00).

Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

Так, в течение дня оккупанты несколько раз обстреляли Миропольскую, Краснопольскую и Хотинскую общины.

"Россияне вели минометный огонь, запускали ракеты из БМ-21, сбрасывали взрывчатку с беспилотников. Пострадавших нет, – написал Живицкий. – В Миропольской общине ракета попала в сарай во время утренних обстрелов".

Юнаковскую общину оккупанты обстреляли из пулеметов и разного стрелкового оружия, рассказал глава Сумской ОВА.

Кроме того, в первой половине дня был зафиксирован прилет четырех ракет по Шалыгинской общине. А территорию Эсманской общины враг обстрелял из минометов, отметил Живицкий.

"В результате артобстрелов из ствольной артиллерии и ракетных систем залпового огня (РСЗО) по Новослободской и Белопольской общинах в одном из сел выбиты стекла в админздании, выбиты стекла и иссечены осколками фасад филиала учебного заведения, пробита кирпичная стена", – подчеркнул руководитель Сумской ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Часть Сумской области была оккупирована после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Черниговскую и Сумскую области с российской территории.

По данным Живицкого, оккупанты обстреливают и свои территории – 6 июня под удар попал поселок Теткино в Курской области РФ.

В Госпогранслужбе сообщали в начале июня, что российские оккупанты сосредоточили до трех батальонно-тактических групп напротив Черниговской и Сумской областей.

Теги: Россия, Украина, Сумская область, РСЗО, артиллерия, беспилотники, обстрелы, война России против Украины, ракеты, пострадавшие, Сумская ОГА, миномет, Дмитрий Живицкий, российские оккупанты, Краснополье
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