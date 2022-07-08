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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли дачный массив в Днепропетровской области – ОВА

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Российские войска атаковали Криворожский район
Российские войска атаковали Криворожский район
Фото: ЕРА

Российские оккупанты обстреляли несколько районов Днепропетровской области. Об этом 8 июля в Telegram сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Ночь и утро сопровождали сирены. К утру российские войска снова обстреляли Криворожский район. Удары пришлись по двум общинам – Апостоловской и Зеленодольской", – написал глава ОВА.

По его словам, в Апостоловской общине враг попал по селу Новосеменовка. Взрывная волна выбила стекла в доме.

"В Зеленодольске ударили по дачному массиву и парковой зоне. Предварительно, без пострадавших", – отметил Резниченко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

В частности, 18 июня Резниченко сообщил о трех российских ракетах, которые попали в нефтебазу в Новомосковском районе.

Утром 19 июня на обстрелянном оккупантами объекте взорвалась емкость с топливом, погибли три человека.

В ночь на 23 июня оккупанты обстреляли Днепропетровскую область кассетными боеприпасами, ранения получили два человека.

28 июня оккупанты нанесли ракетные удары по Днепру. Одна ракета попала в СТО. Под завалами нашли тела двух погибших. В областном управлении ГСЧС сообщили, что две ракеты ударили по промышленному и транспортному предприятиям, разрушена железнодорожная инфраструктура, повреждены несколько жилых домов.

Теги: Россия, Украина, Днепропетровская область, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины, российские оккупанты
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