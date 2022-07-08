Оккупанты обстреляли дачный массив в Днепропетровской области – ОВА

"Ночь и утро сопровождали сирены. К утру российские войска снова обстреляли Криворожский район. Удары пришлись по двум общинам – Апостоловской и Зеленодольской", – написал глава ОВА.

По его словам, в Апостоловской общине враг попал по селу Новосеменовка. Взрывная волна выбила стекла в доме.

"В Зеленодольске ударили по дачному массиву и парковой зоне. Предварительно, без пострадавших", – отметил Резниченко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)