Обстрелы Днепропетровской области. Оккупанты повредили линию электропередач

"Ночь тревог и обстрелов. Враг продолжает бить по Криворожскому району. Под обстрелами снова Зеленодольская община. В Марьинском повреждена линия электропередач. Село отчасти без света", – написал Резниченко.

По его данным пострадавших в результате вражеского обстрела нет.

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