Российские оккупанты нанесли авиаудар в районе Углегорской ТЭС и наступают на краматорском направлении – Генштаб ВСУ

В районе Богородичного украинские военные нанесли оккупантам потери и отбросили противника назад Фото: ЕРА

На славянском направлении враг ведет артиллерийские обстрелы. В районе Богородичного украинские защитники нанесли оккупантам потери во время их очередной попытки наступления и отбросили противника назад.

На краматорском направлении российские захватчики наступают в районе Верхнекаменского, где имеют частичный успех.

На бахмутском направлении противник совершал обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, нанес авиационные удары вблизи Вершины и Углегорской ТЭС.

Оккупанты наступают в направлении Веселой Долины и в районе населенного пункта Спорное, боевые действия продолжаются.

На авдеевском, новопавловском и запорожском направлениях продолжаются перестрелки вдоль линии соприкосновения. Враг нанес авиаудары недалеко от Васильевки, Авдеевки, Новоселовки, Веселого и Новомихайловки.

Война России против Украины. Главное (обновляется)