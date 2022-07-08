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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты нанесли авиаудар в районе Углегорской ТЭС и наступают на краматорском направлении – Генштаб ВСУ

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В районе Богородичного украинские военные нанесли оккупантам потери и отбросили противника назад
В районе Богородичного украинские военные нанесли оккупантам потери и отбросили противника назад
Фото: ЕРА

Российские оккупанты нанесли ряд авиаударов на нескольких направлениях. Об этом 8 июля в Fаcebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

На славянском направлении враг ведет артиллерийские обстрелы. В районе Богородичного украинские защитники нанесли оккупантам потери во время их очередной попытки наступления и отбросили противника назад.

На краматорском направлении российские захватчики наступают в районе Верхнекаменского, где имеют частичный успех.

На бахмутском направлении противник совершал обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, нанес авиационные удары вблизи Вершины и Углегорской ТЭС.

Оккупанты наступают в направлении Веселой Долины и в районе населенного пункта Спорное, боевые действия продолжаются.

На авдеевском, новопавловском и запорожском направлениях продолжаются перестрелки вдоль линии соприкосновения. Враг нанес авиаудары недалеко от Васильевки, Авдеевки, Новоселовки, Веселого и Новомихайловки.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, сейчас бои продолжаются на востоке и юге страны.

Оккупанты почти полностью захватили Луганскую область, 3 июля ВСУ покинули Лисичанск, последний крупный город в регионе.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, перестрелка, артиллерия, ВСУ, обстрелы, авиаудар, война России против Украины, российские оккупанты
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