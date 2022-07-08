Российские оккупанты нанесли авиаудар в районе Углегорской ТЭС и наступают на краматорском направлении – Генштаб ВСУ

На славянском направлении враг ведет артиллерийские обстрелы. В районе Богородичного украинские защитники нанесли оккупантам потери во время их очередной попытки наступления и отбросили противника назад.
На краматорском направлении российские захватчики наступают в районе Верхнекаменского, где имеют частичный успех.
На бахмутском направлении противник совершал обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, нанес авиационные удары вблизи Вершины и Углегорской ТЭС.
Оккупанты наступают в направлении Веселой Долины и в районе населенного пункта Спорное, боевые действия продолжаются.
На авдеевском, новопавловском и запорожском направлениях продолжаются перестрелки вдоль линии соприкосновения. Враг нанес авиаудары недалеко от Васильевки, Авдеевки, Новоселовки, Веселого и Новомихайловки.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, сейчас бои продолжаются на востоке и юге страны.
Оккупанты почти полностью захватили Луганскую область, 3 июля ВСУ покинули Лисичанск, последний крупный город в регионе.