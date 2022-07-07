Оккупанты на Донбассе безуспешно штурмовали на двух направлениях, из-за потерь в панике отошли возле Берестового – Генштаб ВСУ

ВСУ нанесли оккупантам потери, когда они пытались улучшить тактическое положение на бахмутском направлении, отметили в Генштабе Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом 7 июля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В то же время на славянском направлении оккупанты снова штурмовали Богородичное Донецкой области, пытаясь полностью его захватить, но безуспешно – ВСУ "жестко подавили очередную попытку".

Сообщается, что враг обстрелял ряд населенных пунктов из ствольной и реактивной артиллерии, а также применил штурмовую и армейскую авиацию.

На краматорском направлении оккупанты предприняли попытки штурмовых действий в направлениях Григоровки и Верхнекаменского – неудачно.

"Из ствольной и реактивной артиллерии оккупанты обстреливали районы населенных пунктов Маяки, Северск, Серебрянка, Григоровка, Верхнекаменское, Золотаревка и Звановка. Вражеский авиаудар зафиксирован в районе Серебрянки", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, на бахмутском направлении ВСУ нанесли оккупантам потери, когда они пытались улучшить тактическое положение недалеко от Вершины и Берестового, противник в панике отошел.

"Обстреливал из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Выимка, Ивано-Дарьевка, Спорное, Берестовое, Белогоровка, Покровское, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Клиновое, Вершина, Кодема, Майорск, Нью-Йорк. Применил армейскую авиацию вблизи Шумов. Закрепляется в окрестностях населенного пункта Спорное", – рассказали в Генштабе ВСУ.

Тем временем на авдеевском, кураховском, новопавловском и запорожском направлениях оккупанты продолжают обстрелы позиций ВСУ из ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения.

Самолетами штурмовой авиации враг нанес удар вблизи Каменского, добавили в Генштабе.

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