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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты на Донбассе безуспешно штурмовали на двух направлениях, из-за потерь в панике отошли возле Берестового – Генштаб ВСУ

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ВСУ нанесли оккупантам потери, когда они пытались улучшить тактическое положение на бахмутском направлении, отметили в Генштабе
ВСУ нанесли оккупантам потери, когда они пытались улучшить тактическое положение на бахмутском направлении, отметили в Генштабе
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупационные войска на востоке Украины до сих пор пытаются установить полный контроль над территорией Луганской области.

Об этом 7 июля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В то же время на славянском направлении оккупанты снова штурмовали Богородичное Донецкой области, пытаясь полностью его захватить, но безуспешно – ВСУ "жестко подавили очередную попытку".

Сообщается, что враг обстрелял ряд населенных пунктов из ствольной и реактивной артиллерии, а также применил штурмовую и армейскую авиацию.

На краматорском направлении оккупанты предприняли попытки штурмовых действий в направлениях Григоровки и Верхнекаменского – неудачно.

"Из ствольной и реактивной артиллерии оккупанты обстреливали районы населенных пунктов Маяки, Северск, Серебрянка, Григоровка, Верхнекаменское, Золотаревка и Звановка. Вражеский авиаудар зафиксирован в районе Серебрянки", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, на бахмутском направлении ВСУ нанесли оккупантам потери, когда они пытались улучшить тактическое положение недалеко от Вершины и Берестового, противник в панике отошел.

"Обстреливал из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Выимка, Ивано-Дарьевка, Спорное, Берестовое, Белогоровка, Покровское, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Клиновое, Вершина, Кодема, Майорск, Нью-Йорк. Применил армейскую авиацию вблизи Шумов. Закрепляется в окрестностях населенного пункта Спорное", – рассказали в Генштабе ВСУ.

Тем временем на авдеевском, кураховском, новопавловском и запорожском направлениях оккупанты продолжают обстрелы позиций ВСУ из ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения.

Самолетами штурмовой авиации враг нанес удар вблизи Каменского, добавили в Генштабе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, сейчас бои продолжаются на востоке и юге страны.

Оккупанты почти полностью захватили Луганскую область, 3 июля ВСУ покинули Лисичанск, последний крупный город в регионе.

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