Оккупанты усиливаются и могут пойти в наступление на Запорожье – Маляр

По данным Минобороны Украины, российские войска могут возобновить наступление на запорожском направлении Фото: Ганна маляр / Facebook

Ссылаясь на прогнозы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, она рассказала, что Россия в ближайшее время, вероятно, будет занята установлением контроля над оставшейся частью Луганской области. После этого оккупанты могут попытаться организовать наступление на Донбасс из Запорожской области, добавила Маляр.

"На запорожском и новопавловском направлениях не исключается проведение противником наступления на Запорожье или совершение обхода в направлении Великая Новоселка [Донецкой области] – Покровское [Днепропетровской области]" с целью окружения наших подразделений", – рассказала она.

По словам Маляр, на этом направлении оккупанты усиливаются по меньшей мере пятью батальонно-тактическими группами (БТГ).