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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты усиливаются и могут пойти в наступление на Запорожье – Маляр

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По данным Минобороны Украины, российские войска могут возобновить наступление на запорожском направлении
По данным Минобороны Украины, российские войска могут возобновить наступление на запорожском направлении
Фото: Ганна маляр / Facebook

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр на брифинге 7 июля в медиацентре "Украина", который транслировало агентство "Укринформ" в YouТube, предупредила о возможном наступлении российских войск в направлении Запорожья.

Ссылаясь на прогнозы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, она рассказала, что Россия в ближайшее время, вероятно, будет занята установлением контроля над оставшейся частью Луганской области. После этого оккупанты могут попытаться организовать наступление на Донбасс из Запорожской области, добавила Маляр.

"На запорожском и новопавловском направлениях не исключается проведение противником наступления на Запорожье или совершение обхода в направлении Великая Новоселка [Донецкой области] – Покровское [Днепропетровской области]" с целью окружения наших подразделений", – рассказала она.

По словам Маляр, на этом направлении оккупанты усиливаются по меньшей мере пятью батальонно-тактическими группами (БТГ).

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. Однако российские войска захватили часть Запорожской области.

Оперативное командование "Юг" сообщило 28 мая, что ВСУ перешли в контрнаступление на юге Украины. 31 мая Генштаб ВСУ сообщил, что в южной части Украины российские оккупанты сосредоточились на обороне захваченных позиций.

По состоянию на 5 июня Запорожская область оккупирована россиянами почти на 60%, говорил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли захватить. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной территории Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о присоединении региона к РФ.

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