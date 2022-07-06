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ВОЙНА В УКРАИНЕ

У России несколько сценариев войны, но можно прогнозировать, что воевать с такой интенсивностью ей будет все сложнее – Маляр

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Маляр о россиянах: У них тоже несколько сценариев, поскольку они до конца не знают, по какому пути пойдут
Маляр о россиянах: У них тоже несколько сценариев, поскольку они до конца не знают, по какому пути пойдут
Фото: Ганна Маляр / Facebook

Российское руководство рассматривает несколько сценариев развития войны против Украины и интеграции оккупированных территорий, но делать какие-то предсказания неверно, потому что ситуация зависит от множества факторов, считает замминистра обороны Анна Маляр. Об этом она сказала "24 каналу" в интервью, опубликованном 6 июля.

"Что касается каких-либо предсказаний, прогнозов – с точки зрения военной техники – их неправильно делать, поскольку существует очень много условий. Если россияне планируют свои военные операции исходя из того, что нам известно, они тоже закладывают несколько сценариев", – сказала Маляр.

По ее словам, это касается в том числе временно оккупированных россиянами территорий – в РФ прорабатывают разные сценарии их оккупации. 

"У них тоже несколько сценариев, поскольку они до конца не знают, по какому пути пойдут. Они ориентируются по ситуации. То есть не знают, как мы будем действовать. У них несколько сценариев, и у нас несколько сценариев. Мы тоже ориентируемся на то, как они будут действовать, и так мы будем противодействовать", – сказала замминистра обороны. 

Однако, отметила она, о некоторых прогнозах все же можно говорить.

"Первое – это то, что любая война рано или поздно заканчивается. Второе – это то, что ресурс исчерпаем. Он не может быть вечным, даже если мы говорим о россиянах и их огромном ресурсе – он все равно исчерпывается. В этом случае можно как-то делать прогнозы, что с такой интенсивностью им будет все сложнее и сложнее воевать", – считает Маляр.

По ее словам, также "можно делать определенные прогнозы" в связи с тем, что россиянам сейчас значительно сложнее интегрировать временно оккупированные территории в состав РФ, чем в 2014 году.

"Наши люди оказывают серьезное сопротивление, поэтому сейчас россиянам очень сложно. По этим обстоятельствам можем предполагать, как ситуация будет развиваться. Однако любой прогноз более или менее точный, пожалуй, будет некорректно давать", – подытожила замминистра. 

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

По состоянию на начало июня российские войска оккупировали около 20% территории Украины, говорил президент Владимир Зеленский. До полномасштабного вторжения было оккупировано около 7% территории.

В начале мая Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям в Харьковской области, в конце мая – на юге. В ходе контрнаступления украинской армии удалось освободить часть Харьковской области.

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов прогнозирует, что в августе наступит переломный момент в войне с Россией и уже в обозримом будущем Украина восстановит контроль над своими территориями. 

Секретарь СНБО Алексей Данилов 5 июля заявил, что война "не будет короткой с учетом того, что враг не снимает своих задач".

Теги: оккупация, Анна Маляр, война России против Украины
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