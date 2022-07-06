У России несколько сценариев войны, но можно прогнозировать, что воевать с такой интенсивностью ей будет все сложнее – Маляр

Маляр о россиянах: У них тоже несколько сценариев, поскольку они до конца не знают, по какому пути пойдут Фото: Ганна Маляр / Facebook

"Что касается каких-либо предсказаний, прогнозов – с точки зрения военной техники – их неправильно делать, поскольку существует очень много условий. Если россияне планируют свои военные операции исходя из того, что нам известно, они тоже закладывают несколько сценариев", – сказала Маляр.

По ее словам, это касается в том числе временно оккупированных россиянами территорий – в РФ прорабатывают разные сценарии их оккупации.

"У них тоже несколько сценариев, поскольку они до конца не знают, по какому пути пойдут. Они ориентируются по ситуации. То есть не знают, как мы будем действовать. У них несколько сценариев, и у нас несколько сценариев. Мы тоже ориентируемся на то, как они будут действовать, и так мы будем противодействовать", – сказала замминистра обороны.

Однако, отметила она, о некоторых прогнозах все же можно говорить.

"Первое – это то, что любая война рано или поздно заканчивается. Второе – это то, что ресурс исчерпаем. Он не может быть вечным, даже если мы говорим о россиянах и их огромном ресурсе – он все равно исчерпывается. В этом случае можно как-то делать прогнозы, что с такой интенсивностью им будет все сложнее и сложнее воевать", – считает Маляр.

По ее словам, также "можно делать определенные прогнозы" в связи с тем, что россиянам сейчас значительно сложнее интегрировать временно оккупированные территории в состав РФ, чем в 2014 году.

"Наши люди оказывают серьезное сопротивление, поэтому сейчас россиянам очень сложно. По этим обстоятельствам можем предполагать, как ситуация будет развиваться. Однако любой прогноз более или менее точный, пожалуй, будет некорректно давать", – подытожила замминистра.