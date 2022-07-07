Беларусь передала аэродром Зябровка под полный контроль РФ и готовится к приему "Искандеров" – Генштаб ВСУ

"Беларусь передала под полный контроль России аэродром Зябровка, где в данное время продолжаются мероприятия по обустройству российской военной базы. На территории аэродрома на данный момент находятся ракетный дивизион оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" и дивизион С-400 "Триумф" ВС РФ", – сказал Громов.
Он напомнил об анонсированной Россией передаче комплексов "Искандер" вооруженным силам Беларуси и отметил, что там готовятся к приему этого вооружения. В пункте постоянной дислокации 465-й ракетной бригады, неподалеку от Минска, начато строительство ангаров для данных комплексов. В течение следующего месяца белорусские военные должны поехать учиться в военно-космическую академию имени Можайского в РФ.
Громов отметил, что сотрудники ФСБ РФ и белорусские офицеры проводят "разъяснительную работу" в отдельных подразделениях белорусских военных, в первую очередь у спецназа и десантников, по поводу необходимости участия в так называемой "спецоперации на территории Украины", если это потребуется. Также в стране вербуют бывших военных, особенно летчиков и спецназовцев, в частную военную компанию "Лига" для возможного привлечения к боевым действиям в Украине.
Громов подчеркнул, что не исключается вероятность захода в Украину через белорусскую границу диверсионно-разведывательных групп. Также возможны провокации на белорусских объектах, в которых попытаются обвинить Украину.
"В то же время вероятность самостоятельного – самостоятельного, подчеркиваю, отдельно от российских войск – открытого вторжения белорусских войск на территорию Украины в рамках участия в "специальной военной операции" в Украине остается низкой", – добавил представитель Генштаба.
Белорусское издание "Флагшток" еще 6 февраля писало о создании военной базы на заброшенной базе стратегической авиации СССР около деревни Зябровка. Издание отмечало, что этого объекта не было в официальных планах российско-белорусских учений "Союзная решимость – 2022", под предлогом которых российские войска зашли в Беларусь, чтобы позднее начать вторжение в Украину и с этого направления. Аэродром не использовался по прямому назначению с начала 1990-х годов.
Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.
Северные области Украины были освобождены от россиян в начале апреля, после чего оккупанты отошли в том числе в Беларусь и были переброшены на Донбасс.
С территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты. Также были случаи взлета с белорусских аэродромов самолетов, обстреливавших Украину и авиационных ударов по Украине из воздушного пространства Беларуси с российских бомбардировщиков.
В конце мая Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, заявил о необходимости "немедленно создавать" оперативное командование у границы с Украиной и поручил создать "народное ополчение".
В конце июня украинская разведка сообщила, что Россия вновь увеличивает свое военное присутствие в Беларуси, а российские оккупанты готовят диверсионные группы для заброски в Украину из Беларуси.
Белорусское издание "Зеркало" сообщило 30 июня, что в стране в последние дни начали массово рассылать повестки военнообязанным с приказом прибыть в военкоматы без указания причин.
Президент Украины Владимир Зеленский 26 июня обратился к белорусам и заявил, что их "втягивают в войну даже активнее, чем в феврале и весной". Он призвал "простых людей Беларуси" не участвовать в этой войне.