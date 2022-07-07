Беларусь передала аэродром Зябровка под полный контроль РФ и готовится к приему "Искандеров" – Генштаб ВСУ

"Беларусь передала под полный контроль России аэродром Зябровка, где в данное время продолжаются мероприятия по обустройству российской военной базы. На территории аэродрома на данный момент находятся ракетный дивизион оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" и дивизион С-400 "Триумф" ВС РФ", – сказал Громов.

Он напомнил об анонсированной Россией передаче комплексов "Искандер" вооруженным силам Беларуси и отметил, что там готовятся к приему этого вооружения. В пункте постоянной дислокации 465-й ракетной бригады, неподалеку от Минска, начато строительство ангаров для данных комплексов. В течение следующего месяца белорусские военные должны поехать учиться в военно-космическую академию имени Можайского в РФ.

Громов отметил, что сотрудники ФСБ РФ и белорусские офицеры проводят "разъяснительную работу" в отдельных подразделениях белорусских военных, в первую очередь у спецназа и десантников, по поводу необходимости участия в так называемой "спецоперации на территории Украины", если это потребуется. Также в стране вербуют бывших военных, особенно летчиков и спецназовцев, в частную военную компанию "Лига" для возможного привлечения к боевым действиям в Украине.

Громов подчеркнул, что не исключается вероятность захода в Украину через белорусскую границу диверсионно-разведывательных групп. Также возможны провокации на белорусских объектах, в которых попытаются обвинить Украину.

"В то же время вероятность самостоятельного – самостоятельного, подчеркиваю, отдельно от российских войск – открытого вторжения белорусских войск на территорию Украины в рамках участия в "специальной военной операции" в Украине остается низкой", – добавил представитель Генштаба.

Белорусское издание "Флагшток" еще 6 февраля писало о создании военной базы на заброшенной базе стратегической авиации СССР около деревни Зябровка. Издание отмечало, что этого объекта не было в официальных планах российско-белорусских учений "Союзная решимость – 2022", под предлогом которых российские войска зашли в Беларусь, чтобы позднее начать вторжение в Украину и с этого направления. Аэродром не использовался по прямому назначению с начала 1990-х годов.