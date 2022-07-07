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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Признаков создания наступательной группировки на северском направлении нет – Генштаб ВСУ

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Признаков подготовки наступления на Украину из Беларуси сейчас нет, утверждают в Генштабе ВСУ
Признаков подготовки наступления на Украину из Беларуси сейчас нет, утверждают в Генштабе ВСУ
Фото: Министерство обороны Республики Беларусь / Facebook

Генштаб ВСУ не наблюдает изменений в состоянии и деятельности подразделений вооруженных сил Беларуси. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 7 июля.

"На волынском и полесском направлениях изменений в состоянии и деятельности подразделений вооруженных сил Республики Беларусь не отмечено. На северском направлении признаков создания наступательной группировки противника не обнаружено", – говорится в сообщении.

В то же время, отметили в Генштабе, российские оккупанты содержат отдельные подразделения Западного военного округа в приграничных районах Брянской и Курской областей с целью демонстрации присутствия и сковывания действий подразделений Сил обороны.

Россияне вели артиллерийские обстрелы и наносили авиационные удары вертолетами армейской авиации в районах населенных пунктов Волковка, Мирополье, Кондратовка и Эсмань Сумской области.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

Северные области Украины были освобождены от россиян в начале апреля, после чего оккупанты отошли в том числе в Беларусь и были переброшены на Донбасс.

С территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты, также были случаи взлета с белорусских аэродромов самолетов, обстреливавших Украину. 

В конце мая Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, заявил о необходимости "немедленно создавать" оперативное командование у границы с Украиной и поручил создать "народное ополчение".

В конце июня украинская разведка сообщила, что Россия вновь увеличивает свое военное присутствие в Беларуси, а российские оккупанты готовят диверсионные группы для заброски в Украину из Беларуси

Белорусское издание "Зеркало" сообщило 30 июня, что в стране в последние дни начали массово рассылать повестки военнообязанным с приказом прибыть в военкоматы, без указания причин.

Президент Украины Владимир Зеленский 26 июня обратился к белорусам и заявил, что их "втягивают в войну даже активнее, чем в феврале и весной". Он призвал "простых людей Беларуси" не участвовать в этой войне.

Теги: Беларусь, Волынская область, Сумская область, Генштаб ВСУ, Брянская область, Волынь, война России против Украины, Курская область
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