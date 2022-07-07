Признаков создания наступательной группировки на северском направлении нет – Генштаб ВСУ

Признаков подготовки наступления на Украину из Беларуси сейчас нет, утверждают в Генштабе ВСУ Фото: Министерство обороны Республики Беларусь / Facebook

"На волынском и полесском направлениях изменений в состоянии и деятельности подразделений вооруженных сил Республики Беларусь не отмечено. На северском направлении признаков создания наступательной группировки противника не обнаружено", – говорится в сообщении.

В то же время, отметили в Генштабе, российские оккупанты содержат отдельные подразделения Западного военного округа в приграничных районах Брянской и Курской областей с целью демонстрации присутствия и сковывания действий подразделений Сил обороны.

Россияне вели артиллерийские обстрелы и наносили авиационные удары вертолетами армейской авиации в районах населенных пунктов Волковка, Мирополье, Кондратовка и Эсмань Сумской области.

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