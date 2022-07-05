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В Беларуси вооруженные силы проверяют системы оповещения – Генштаб ВСУ

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Генштаб ВСУ уведомил о ситуации в Беларуси
Генштаб ВСУ уведомил о ситуации в Беларуси
Фото: Министерство обороны Республики Беларусь / Facebook

Со стороны Беларуси нет угрозы военного наступления на украинскую территорию. Об этом проинформировал 5 июля в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На волынском и полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено, в то же время продолжает сохраняться угроза ракетно-авиационных ударов с территории республики Беларусь", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, в вооруженных силах Беларуси проводится проверка системы управления и оповещения.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

Северные области Украины были освобождены от россиян в начале апреля, после чего оккупанты отошли в том числе в Беларусь и были переброшены на Донбасс.

С территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты, также были случаи взлета с белорусских аэродромов самолетов, обстреливавших Украину. 25 июня россияне впервые нанесли авиационный удар по Украине из воздушного пространства Беларуси с дальних бомбардировщиков Ту-22, сообщали в ВСУ.

В конце мая "президент Беларуси" Александр Лукашенко заявил о необходимости "немедленно создавать" оперативное командование у границы с Украиной и поручил создать "народное ополчение".

В конце июня украинская разведка сообщила, что Россия вновь увеличивает свое военное присутствие в Беларуси, а российские оккупанты готовят диверсионные группы для заброски в Украину из Беларуси

Белорусское издание "Зеркало" сообщило 30 июня, что в стране в последние дни начали массово рассылать повестки военнообязанным с приказом прибыть в военкоматы, без указания причин.

Президент Украины Владимир Зеленский 26 июня обратился к белорусам и заявил, что их "втягивают в войну даже активнее, чем в феврале и весной". Он призвал "простых людей Беларуси" не участвовать в этой войне. 

Теги: Беларусь, война, Генштаб ВСУ, вторжение, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, проверки
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