В Беларуси вооруженные силы проверяют системы оповещения – Генштаб ВСУ

"На волынском и полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено, в то же время продолжает сохраняться угроза ракетно-авиационных ударов с территории республики Беларусь", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, в вооруженных силах Беларуси проводится проверка системы управления и оповещения.

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