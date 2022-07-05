Нардеп Костенко: Даже сами белорусы еще не знают, вторгнутся они или нет. Но Беларусь является для нас врагом

Костенко: Значительная часть наших войск могла бы сражаться за восток, за юг, проводить контрнаступления, но она держит границу с Беларусью Фото: Роман Костенко / Facebook

На вопрос, насколько реальна угроза вступления в войну белорусской армии, Костенко ответил, что никто этого не знает, включая президента РФ Владимира Путина.

"Думаю, даже сами белорусы еще не знают, вторгнутся они или нет... Но я точно знаю одно: с 24 февраля мы должны считать Беларусь врагом, потому что эта страна предоставила плацдарм для вторжения Российской Федерации и сейчас снабжает ее оружием. Мы знаем, что со складов в Беларуси снимается вооружение и передается России", – сказал Костенко.

Он подчеркнул, что враги для Украины не только власти Беларуси, так как, с его точки зрения, молчаливое согласие жителей страны – тоже соучастие в этом преступлении.

"Республика Беларусь является для нас врагом, и мы должны воспринимать это так, строя нашу оборону и ведя боевые действия. В итоге мы так и делаем, потому что значительная часть наших войск могла бы сражаться за восток, за юг, проводить контрнаступления, но сейчас она держит эти 1080 км границы с Беларусью", – обратил внимание нардеп.

Он напомнил, что перед началом полномасштабного вторжения власти Украины до последнего момента общались с представителями Беларуси "и они уверяли: "Да мы никогда", но вторжение все же произошло, в том числе с их территории.

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