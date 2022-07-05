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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Нардеп Костенко: Даже сами белорусы еще не знают, вторгнутся они или нет. Но Беларусь является для нас врагом

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Костенко: Значительная часть наших войск могла бы сражаться за восток, за юг, проводить контрнаступления, но она держит границу с Беларусью
Костенко: Значительная часть наших войск могла бы сражаться за восток, за юг, проводить контрнаступления, но она держит границу с Беларусью
Фото: Роман Костенко / Facebook

С 24 февраля Украина должна считать Республику Беларусь врагом, уверен секретарь оборонного комитета Рады, нардеп от "Голоса", ветеран Роман Костенко. Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина", опубликованном 5 июля.

На вопрос, насколько реальна угроза вступления в войну белорусской армии, Костенко ответил, что никто этого не знает, включая президента РФ Владимира Путина.

"Думаю, даже сами белорусы еще не знают, вторгнутся они или нет... Но я точно знаю одно: с 24 февраля мы должны считать Беларусь врагом, потому что эта страна предоставила плацдарм для вторжения Российской Федерации и сейчас снабжает ее оружием. Мы знаем, что со складов в Беларуси снимается вооружение и передается России", – сказал Костенко.

Он подчеркнул, что враги для Украины не только власти Беларуси, так как, с его точки зрения, молчаливое согласие жителей страны – тоже соучастие в этом преступлении.

"Республика Беларусь является для нас врагом, и мы должны воспринимать это так, строя нашу оборону и ведя боевые действия. В итоге мы так и делаем, потому что значительная часть наших войск могла бы сражаться за восток, за юг, проводить контрнаступления, но сейчас она держит эти 1080 км границы с Беларусью", – обратил внимание нардеп.

Он напомнил, что перед началом полномасштабного вторжения власти Украины до последнего момента общались с представителями Беларуси "и они уверяли: "Да мы никогда", но вторжение все же произошло, в том числе с их территории. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

Северные области Украины были освобождены от россиян в начале апреля, после чего оккупанты отошли в том числе в Беларусь и были переброшены на Донбасс.

С территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты, также были случаи взлета с белорусских аэродромов самолетов, обстреливавших Украину. 25 июня россияне впервые нанесли авиационный удар по Украине из воздушного пространства Беларуси с дальних бомбардировщиков Ту-22, сообщали в ВСУ.

В конце мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости "немедленно создавать" оперативное командование у границы с Украиной и поручил создать "народное ополчение".

В конце июня украинская разведка сообщила, что Россия вновь увеличивает свое военное присутствие в Беларуси, а российские оккупанты готовят диверсионные группы для заброски в Украину из Беларуси

Белорусское издание "Зеркало" сообщило 30 июня, что в стране в последние дни начали массово рассылать повестки военнообязанным с приказом прибыть в военкоматы без указания причин.

Президент Украины Владимир Зеленский 26 июня обратился к белорусам и заявил, что их "втягивают в войну даже активнее, чем в феврале и весной". Он призвал "простых людей Беларуси" не участвовать в этой войне. 

Теги: Беларусь, вторжение, наступление, война России против Украины, Роман Костенко
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