"ВСУ идут". Мэр временно захваченного города Олешки призвал жителей "ехать подальше" от мест, где расположены оккупанты и их техника

Об этом городской голова написал в Facebook 7 июля.
"Уважаемые жители Олешковской общины и Херсонской области, если вы проживаете вблизи расположения объектов, где проживают вражеские солдаты РФ или расположены вражеские средства ПВО, склады с боеприпасами, есть скопление вражеской техники, настоятельно рекомендую ехать оттуда подальше", – отметил Рыщук.
Он также призвал жителей не быть "живым щитом для врагов".
"ВСУ идут!" – пояснил мэр.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Оперативное командование "Юг" сообщило 28 мая, что ВСУ перешли в контрнаступление на юге. По данным Генштаба ВСУ на 31 мая, в южной части Украины российские оккупанты сосредоточились на обороне захваченных позиций. 8 июня в британской разведке заявили, что ВСУ провели успешные контратаки в Херсонской области.
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович говорил в июне, что ВСУ находятся примерно в 15 км от Херсона.
Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.