"ВСУ идут". Мэр временно захваченного города Олешки призвал жителей "ехать подальше" от мест, где расположены оккупанты и их техника

Рыщук призвал жителей держаться подальше от мест, где расположены склады с боеприпасами оккупантов Фото: Офіційна сторінка Рищука Євгена / Facebook (иллюстративное)

Об этом городской голова написал в Facebook 7 июля.

"Уважаемые жители Олешковской общины и Херсонской области, если вы проживаете вблизи расположения объектов, где проживают вражеские солдаты РФ или расположены вражеские средства ПВО, склады с боеприпасами, есть скопление вражеской техники, настоятельно рекомендую ехать оттуда подальше", – отметил Рыщук.

Он также призвал жителей не быть "живым щитом для врагов".

"ВСУ идут!" – пояснил мэр.

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