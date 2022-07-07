ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"ВСУ идут". Мэр временно захваченного города Олешки призвал жителей "ехать подальше" от мест, где расположены оккупанты и их техника

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Рыщук призвал жителей держаться подальше от мест, где расположены склады с боеприпасами оккупантов
Рыщук призвал жителей держаться подальше от мест, где расположены склады с боеприпасами оккупантов
Фото: Офіційна сторінка Рищука Євгена / Facebook (иллюстративное)

Мэр временно оккупированного города Олешки Херсонской области Евгений Рыщук призвал жителей держаться подальше от мест, где живут российские военные или размещена их военная техника.

Об этом городской голова написал в Facebook 7 июля.

"Уважаемые жители Олешковской общины и Херсонской области, если вы проживаете вблизи расположения объектов, где проживают вражеские солдаты РФ или расположены вражеские средства ПВО, склады с боеприпасами, есть скопление вражеской техники, настоятельно рекомендую ехать оттуда подальше", – отметил Рыщук.

Он также призвал жителей не быть "живым щитом для врагов". 

"ВСУ идут!" – пояснил мэр.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова. 

Оперативное командование "Юг" сообщило 28 мая, что ВСУ перешли в контрнаступление на юге. По данным Генштаба ВСУ на 31 мая, в южной части Украины российские оккупанты сосредоточились на обороне захваченных позиций. 8 июня в британской разведке заявили, что ВСУ провели успешные контратаки в Херсонской области.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович говорил в июне, что ВСУ находятся примерно в 15 км от Херсона.

Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

Теги: Россия, Украина, Херсонская область, военная техника, ПВО, боеприпасы, ВСУ, война России против Украины, советы, российские военные, мэр, российские оккупанты, деоккупация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Делает все, чтобы куриные мозги перетекли в свиную жопу". Гордон высмеял Наташу Королеву, которая голой позировала вниз головой
"Делает все, чтобы куриные мозги перетекли в свиную жопу". Гордон высмеял Наташу Королеву, которая голой позировала вниз головой
Новый номер Time вышел с фото Зеленской на обложке
Новый номер Time вышел с фото Зеленской на обложке
36-летняя топ-менеджер компании 51-летнего Маска родила от него двойню
36-летняя топ-менеджер компании 51-летнего Маска родила от него двойню
  Невзоров о Шнурове: Я действительно не мочусь на могилы даже бывших друзей. Может, у него ипотека
  Невзоров о Шнурове: Я действительно не мочусь на могилы даже бывших друзей. Может, у него ипотека G
Дмитрий ГОРДОН
"Чертовски великолепна". 59-летняя Деми Мур снялась в рекламе купальников собственного дизайна
"Чертовски великолепна". 59-летняя Деми Мур снялась в рекламе купальников собственного дизайна
Бурмака о решении Генштаба относительно передвижения военнообязанных: Все желают победы, но кто будет побеждать? Надо идти и воевать
Бурмака о решении Генштаба относительно передвижения военнообязанных: Все желают победы, но кто будет побеждать? Надо идти и воевать
  Dzidzio: Папа голосует, останавливается "Волга" – за рулем Попович. Вечером он был у нас. Я спел. Он был поражен: "Через два дня поем на концерте"
  Dzidzio: Папа голосует, останавливается "Волга" – за рулем Попович. Вечером он был у нас. Я спел. Он был поражен: "Через два дня поем на концерте" G
Дмитрий ГОРДОН
От ярких красок до белого по белому. Украинские бренды, выпускающие одежду с вышивкой
От ярких красок до белого по белому. Украинские бренды, выпускающие одежду с вышивкой G
В США умер сооснователь группы Nazareth Мэнни Чарлтон
В США умер сооснователь группы Nazareth Мэнни Чарлтон
41-летняя Савченко на Ивана Купала бросила в речку свой венок. Видео
41-летняя Савченко на Ивана Купала бросила в речку свой венок. Видео
"Эдак можно и до мышей до...баться". Арестович высказался о вопросе перемещения военнообязанных с разрешения военкомов
"Эдак можно и до мышей до...баться". Арестович высказался о вопросе перемещения военнообязанных с разрешения военкомов
"Отплакала, отрезала волосы. Молюсь за мужа". Гапчинская показала картину, которую написала после того, как ее дом разграбили оккупанты
"Отплакала, отрезала волосы. Молюсь за мужа". Гапчинская показала картину, которую написала после того, как ее дом разграбили оккупанты
38-летняя жена 68-летнего Макаревича на Мальдивах показала лицо без макияжа
38-летняя жена 68-летнего Макаревича на Мальдивах показала лицо без макияжа
"Чтоб ты сдох, сволочь, потому что ты помогаешь украинцам". Панин рассказал о массовых угрозах в свой адрес
"Чтоб ты сдох, сволочь, потому что ты помогаешь украинцам". Панин рассказал о массовых угрозах в свой адрес
"Мы очень далеко от дома, но мы вместе и в безопасности". Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова показала четырехлетнего сына
"Мы очень далеко от дома, но мы вместе и в безопасности". Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова показала четырехлетнего сына
"Я сказала "да"!" Актриса сериалов "Сваты" и "Папик" выходит замуж
"Я сказала "да"!" Актриса сериалов "Сваты" и "Папик" выходит замуж
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Какой мразью она была – такой и осталась". Приходько рассказала, как ее лично предала путинистка Гагарина еще до войны (238538)
2
"Эдак можно и до мышей до...баться". Арестович высказался о вопросе перемещения военнообязанных с разрешения военкомов (165772)
3
"Отличный пранк", "Намек на федерацию?", "Все будет Украина". В сети обсуждают, как Арестович поздравил США с Днем Независимости (94893)
4
В сети показали реакцию Баскова на вопрос украинки о войне и фразу "Слава Украине!". Видео (53329)
5
Звезда студии "Квартал 95" Сопонару показала свою старшую сестру (53258)
6
47-летний Вакарчук спустя год после рождения первенца во второй раз стал отцом. Названы имя и пол ребенка (39519)
7
"Переживает и пропускает через себя". Ким рассказал, как изменился Зеленский после 24 февраля (38715)
8
"Не было ни моральных, ни физических сил отвечать ему". Горбунов назвал российского актера, написавшего ему после нападения РФ (32441)
 
 
 
 