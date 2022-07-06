В оккупированном Скадовске произошли взрывы, есть погибший и раненые – мэр

По данным местных СМИ, РФ обстреляла один из районов Скадовска Фото: Український Південь / Telegram

"Один человек погиб, четверо ранены, среди них ребенок. Возможно, есть еще пострадавшие, но никто больше не обращался за помощью. Дом сильно поврежден, разрушена крыша, стену сильно повредило, выбило окна", – сказал он.

О причинах взрывов Яковлев не говорил.

Общественное, ссылаясь на слова местных жителей, пишет о трех ракетах, которые летели в северную часть города. После пролета ракет жители услышали взрывы и увидели дым.

Издание "Український південь" опубликовало фото поврежденного дома, которые прислали местные. По данным СМИ, российские оккупанты обстреляли район дельфинария, чтобы попытаться обвинить Украину в этом, снаряды летели со стороны порта.