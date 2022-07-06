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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В оккупированном Скадовске произошли взрывы, есть погибший и раненые – мэр

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По данным местных СМИ, РФ обстреляла один из районов Скадовска
По данным местных СМИ, РФ обстреляла один из районов Скадовска
Фото: Український Південь / Telegram

6 июля в оккупированном Скадовске Херсонской области прогремели взрывы, в результате которых погиб один человек, четверо получили ранения. Об этом городской голова Скадовска Александр Яковлев рассказал Общественному.

"Один человек погиб, четверо ранены, среди них ребенок. Возможно, есть еще пострадавшие, но никто больше не обращался за помощью. Дом сильно поврежден, разрушена крыша, стену сильно повредило, выбило окна", – сказал он.

О причинах взрывов Яковлев не говорил. 

Общественное, ссылаясь на слова местных жителей, пишет о трех ракетах, которые летели в северную часть города. После пролета ракет жители услышали взрывы и увидели дым. 

Издание "Український південь" опубликовало фото поврежденного дома, которые прислали местные. По данным СМИ, российские оккупанты обстреляли район дельфинария, чтобы попытаться обвинить Украину в этом, снаряды летели со стороны порта. 

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова. В Скадовск они попали 9 марта, писало местное издание "Мост"

Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.

Оперативное командование "Юг" сообщило 28 мая, что ВСУ перешли в контрнаступление на юге. По данным Генштаба ВСУ на 31 мая, в южной части Украины российские оккупанты сосредоточились на обороне захваченных позиций. 8 июня в британской разведке заявили, что ВСУ провели успешные контратаки в Херсонской области.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Херсонская область, раненые, Скадовск, война России против Украины, пострадавшие, взрывы, Александр Яковлев, погибшие, российские оккупанты
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