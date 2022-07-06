В оккупированном Скадовске произошли взрывы, есть погибший и раненые – мэр

"Один человек погиб, четверо ранены, среди них ребенок. Возможно, есть еще пострадавшие, но никто больше не обращался за помощью. Дом сильно поврежден, разрушена крыша, стену сильно повредило, выбило окна", – сказал он.
О причинах взрывов Яковлев не говорил.
Общественное, ссылаясь на слова местных жителей, пишет о трех ракетах, которые летели в северную часть города. После пролета ракет жители услышали взрывы и увидели дым.
Издание "Український південь" опубликовало фото поврежденного дома, которые прислали местные. По данным СМИ, российские оккупанты обстреляли район дельфинария, чтобы попытаться обвинить Украину в этом, снаряды летели со стороны порта.
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова. В Скадовск они попали 9 марта, писало местное издание "Мост".
Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.
Оперативное командование "Юг" сообщило 28 мая, что ВСУ перешли в контрнаступление на юге. По данным Генштаба ВСУ на 31 мая, в южной части Украины российские оккупанты сосредоточились на обороне захваченных позиций. 8 июня в британской разведке заявили, что ВСУ провели успешные контратаки в Херсонской области.