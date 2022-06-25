Главу поселкового совета в Скадовском районе подозревают в госизмене – Офис генпрокурора

"Подозреваемый во время вооруженного конфликта между Украиной и РФ, будучи в должности главы общины, перешел на сторону врага. Используя доверие избирателей, он агитирует местное население сотрудничать с оккупантами. Также подозреваемый предоставил представителю оккупационных властей информацию о местных учебных заведениях, организует строительно-монтажные работы на блокпостах вооруженных сил РФ", – говорится в сообщении.

Также, по данным ведомства, в мае 2022 года мужчина принял участие в совещании так называемого председателя "военно-гражданской администрации Херсонской области", на котором обсуждалось сотрудничество между незаконно созданными оккупационными властями органами и действия, направленные на нарушение целостности и неприкосновенности. Украины.

Чиновнику сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена в условиях военного положения).

Имя подозреваемого не указано, но, судя по фото, речь идет о главе поселкового совета Лазурного Скадовского района Сергее Белике.

Война России против Украины. Главное (обновляется)