Главу поселкового совета в Скадовском районе подозревают в госизмене – Офис генпрокурора

"Подозреваемый во время вооруженного конфликта между Украиной и РФ, будучи в должности главы общины, перешел на сторону врага. Используя доверие избирателей, он агитирует местное население сотрудничать с оккупантами. Также подозреваемый предоставил представителю оккупационных властей информацию о местных учебных заведениях, организует строительно-монтажные работы на блокпостах вооруженных сил РФ", – говорится в сообщении.
Также, по данным ведомства, в мае 2022 года мужчина принял участие в совещании так называемого председателя "военно-гражданской администрации Херсонской области", на котором обсуждалось сотрудничество между незаконно созданными оккупационными властями органами и действия, направленные на нарушение целостности и неприкосновенности. Украины.
Чиновнику сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена в условиях военного положения).
Имя подозреваемого не указано, но, судя по фото, речь идет о главе поселкового совета Лазурного Скадовского района Сергее Белике.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова. В Скадовск они попали 9 марта, писало местное издание "Мост".
Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.
Оперативное командование "Юг" сообщило 28 мая, что ВСУ перешли в контрнаступление на юге. По данным Генштаба ВСУ на 31 мая, в южной части Украины российские оккупанты сосредоточились на обороне захваченных позиций. 8 июня в британской разведке заявили, что ВСУ провели успешные контратаки в Херсонской области.
Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называет ключевой целью ВСУ на юге.