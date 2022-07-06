Ким о Херсонской области: Никто не любит россиян, люди партизанят и уже злятся, что ВСУ так долго идут

"Время играет против нас. Многие люди, которые ждали, сейчас выезжают через Крым, через Россию. Они возвращаются в Украину, сделав большой круг, потому что оккупанты не пропускают через линию столкновений. Часть людей, наоборот, стала еще более агрессивной и вступает в партизанское движение, которое там, в Херсонской области, сейчас очень активное и развивается и действительно помогает нашим ВСУ. Некоторые люди ждут и уже злятся, почему мы так долго идем. Есть объективные и субъективные причины, почему мы это делаем. Не мы, а ВСУ. Настроения там очень разные, но никто не любит россиян", – подчеркнул Ким.

По его словам, российские паспорта в регионе получили "с десяток" человек.

"Как говорят, идиотов примерно одинаковый процент у каждой нации, поэтому нельзя быть на 100% уверенным, что кто-то не получит паспорта. Но большинство людей, думающих и понимающих, они просто сравнивают то, что предлагает Россия, и то, что было у нас в Украине, и никто не хочет. Это, в принципе, тот парадокс, с которым столкнулись россияне. Они ожидали, что Херсонская, Николаевская области будут их встречать с цветами и переходить [на их сторону]. Но даже под оккупацией никто из наших соотечественников не соглашается на кооперацию с россиянами", – отметил глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)