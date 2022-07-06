ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ким о Херсонской области: Никто не любит россиян, люди партизанят и уже злятся, что ВСУ так долго идут

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны Крыма
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны Крыма
Фото: ЕРА

Жители Херсонской области, которые находятся в условиях российской оккупации, ждут прихода Вооруженных сил Украины. Об этом в опубликованном 6 июля в интервью "Украинской правде" заявил глава Николаевской областной государственной военной администрации Виталий Ким.

"Время играет против нас. Многие люди, которые ждали, сейчас выезжают через Крым, через Россию. Они возвращаются в Украину, сделав большой круг, потому что оккупанты не пропускают через линию столкновений. Часть людей, наоборот, стала еще более агрессивной и вступает в партизанское движение, которое там, в Херсонской области, сейчас очень активное и развивается и действительно помогает нашим ВСУ. Некоторые люди ждут и уже злятся, почему мы так долго идем. Есть объективные и субъективные причины, почему мы это делаем. Не мы, а ВСУ. Настроения там очень разные, но никто не любит россиян", – подчеркнул Ким.

По его словам, российские паспорта в регионе получили "с десяток" человек.

"Как говорят, идиотов примерно одинаковый процент у каждой нации, поэтому нельзя быть на 100% уверенным, что кто-то не получит паспорта. Но большинство людей, думающих и понимающих, они просто сравнивают то, что предлагает Россия, и то, что было у нас в Украине, и никто не хочет. Это, в принципе, тот парадокс, с которым столкнулись россияне. Они ожидали, что Херсонская, Николаевская области будут их встречать с цветами и переходить [на их сторону]. Но даже под оккупацией никто из наших соотечественников не соглашается на кооперацию с россиянами", – отметил глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Оккупационные власти Херсонской области заявили, что готовят в регионе референдум о присоединении к России. По данным ВСУ, он может состояться 11 сентября.

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович говорил в июне, что ВСУ находятся примерно в 15 км от Херсона.

Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

Теги: Россия, Украина, оккупация, Херсонская область, ВСУ, война России против Украины, Виталий Ким, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  В сербском городе накануне Exit Festival появились многочисленные символы российской агрессии против Украины
  В сербском городе накануне Exit Festival появились многочисленные символы российской агрессии против Украины
  "Як ти там живеш". MamaRika презентовала черно-белый клип на песню о разлуке. Видео
  "Як ти там живеш". MamaRika презентовала черно-белый клип на песню о разлуке. Видео
  Ким: Успеваю ли я отдыхать? Я, как верблюд, – два года протяну, а потом буду ныть, что устал
  Ким: Успеваю ли я отдыхать? Я, как верблюд, – два года протяну, а потом буду ныть, что устал
Макс Барских выступил в Киеве на станции метро "Майдан Незалежности". Фото, видео
Макс Барских выступил в Киеве на станции метро "Майдан Незалежности". Фото, видео
  Вышел официальный трейлер фильма "Билет в рай" с Клуни и Робертс в главных ролях. Видео
  Вышел официальный трейлер фильма "Билет в рай" с Клуни и Робертс в главных ролях. Видео
Пенн путешествует по Украине в подаренных ему украинских берцах. Фото
Пенн путешествует по Украине в подаренных ему украинских берцах. Фото
  Dzidzio: Во время развода сердце болело. Это очень тяжелый процесс. Но, слава богу, уже прошло
  Dzidzio: Во время развода сердце болело. Это очень тяжелый процесс. Но, слава богу, уже прошло G
Дмитрий ГОРДОН
Верка Сердючка выступит на фестивале Atlas, который пройдет в онлайн-формате под девизом "Раша, гудбай"
Верка Сердючка выступит на фестивале Atlas, который пройдет в онлайн-формате под девизом "Раша, гудбай"
"Нифигасе ее разнесло! На нервах типа? Или родила?" Замалчивающая войну Ани Лорак озадачила сеть изменениями в своей фигуре
"Нифигасе ее разнесло! На нервах типа? Или родила?" Замалчивающая войну Ани Лорак озадачила сеть изменениями в своей фигуре
  "Какой мразью она была такой и осталась". Приходько рассказала, как ее лично предала путинистка Гагарина еще до войны
  "Какой мразью она была – такой и осталась". Приходько рассказала, как ее лично предала путинистка Гагарина еще до войны
  Михаил Хома: Dzidzio или Хома? Пусть публика решает
  Михаил Хома: Dzidzio или Хома? Пусть публика решает G
Дмитрий ГОРДОН
  "Не было ни моральных, ни физических сил отвечать ему". Горбунов назвал российского актера, написавшего ему после нападения РФ
  "Не было ни моральных, ни физических сил отвечать ему". Горбунов назвал российского актера, написавшего ему после нападения РФ
Скандал Мишиной и "Дизель Студио". Шеф-редактор извинился, что назвал актрису "бл...дункой", и потребовал извинений за сравнение с рашистами
Скандал Мишиной и "Дизель Студио". Шеф-редактор извинился, что назвал актрису "бл...дункой", и потребовал извинений за сравнение с рашистами
"Очень красивая женщина", "Секси". Жена продюсера студии "Квартал 95" снялась в прозрачном корсете. Фото
"Очень красивая женщина", "Секси". Жена продюсера студии "Квартал 95" снялась в прозрачном корсете. Фото
  Dzidzio: Я мог не родиться, врачи рекомендовали маме сделать аборт: "Ребенок при таком стрессе может быть калекой"
  Dzidzio: Я мог не родиться, врачи рекомендовали маме сделать аборт: "Ребенок при таком стрессе может быть калекой" G
Дмитрий ГОРДОН
  Горбунов: Украинцы славяне, а россияне нет. Это азиаты, война это их культура
  Горбунов: Украинцы – славяне, а россияне – нет. Это азиаты, война – это их культура
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Отличный пранк", "Намек на федерацию?", "Все будет Украина". В сети обсуждают, как Арестович поздравил США с Днем Независимости (89369)
2
В сети показали реакцию Баскова на вопрос украинки о войне и фразу "Слава Украине!". Видео (49991)
3
"Шестерка главного говнокомандующего Владимира Петра І Путина, дон". Актер студии "Квартал 95" спародировал Кадырова (49859)
4
Звезда студии "Квартал 95" Сопонару показала свою старшую сестру (48267)
5
Жена Зеленского: В семейному кругу мы на равных, а с детьми – они делают с ним все, что хотят (34691)
6
Янина Соколова высказалась о возможном президентстве Залужного (31833)
7
47-летний Вакарчук спустя год после рождения первенца во второй раз стал отцом. Названы имя и пол ребенка (28407)
8
"Переживает и пропускает через себя". Ким рассказал, как изменился Зеленский после 24 февраля (28216)
 
 
 
 