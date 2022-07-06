Ким о Херсонской области: Никто не любит россиян, люди партизанят и уже злятся, что ВСУ так долго идут

"Время играет против нас. Многие люди, которые ждали, сейчас выезжают через Крым, через Россию. Они возвращаются в Украину, сделав большой круг, потому что оккупанты не пропускают через линию столкновений. Часть людей, наоборот, стала еще более агрессивной и вступает в партизанское движение, которое там, в Херсонской области, сейчас очень активное и развивается и действительно помогает нашим ВСУ. Некоторые люди ждут и уже злятся, почему мы так долго идем. Есть объективные и субъективные причины, почему мы это делаем. Не мы, а ВСУ. Настроения там очень разные, но никто не любит россиян", – подчеркнул Ким.
По его словам, российские паспорта в регионе получили "с десяток" человек.
"Как говорят, идиотов примерно одинаковый процент у каждой нации, поэтому нельзя быть на 100% уверенным, что кто-то не получит паспорта. Но большинство людей, думающих и понимающих, они просто сравнивают то, что предлагает Россия, и то, что было у нас в Украине, и никто не хочет. Это, в принципе, тот парадокс, с которым столкнулись россияне. Они ожидали, что Херсонская, Николаевская области будут их встречать с цветами и переходить [на их сторону]. Но даже под оккупацией никто из наших соотечественников не соглашается на кооперацию с россиянами", – отметил глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Оккупационные власти Херсонской области заявили, что готовят в регионе референдум о присоединении к России. По данным ВСУ, он может состояться 11 сентября.
Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге.
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович говорил в июне, что ВСУ находятся примерно в 15 км от Херсона.
Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.