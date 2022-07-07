В Херсонской области ВСУ не пропустили в тыл вражескую ДРГ и отбили штурм

Подробности привели в оперативном командовании ВСУ "Юг".
"В районе Добрянки диверсионно-разведывательная группа размером до 10 человек утром [6 июля] предприняла попытку прохода в тыл наших подразделений. Потеряв пять рашистов убитыми и одного раненым, отошла назад", – говорится в сообщении.
В командовании отметили, что во второй половине дня враг силами до стрелкового взвода предпринял попытку штурма в направлении Миролюбовки, вблизи той же Добрянки, но "успеха не имел, отступил".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Оперативное командование "Юг" сообщило 28 мая, что ВСУ перешли в контрнаступление на юге. По данным Генштаба ВСУ на 31 мая, в южной части Украины российские оккупанты сосредоточились на обороне захваченных позиций. 8 июня в британской разведке заявили, что ВСУ провели успешные контратаки в Херсонской области.
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович говорил в июне, что ВСУ находятся примерно в 15 км от Херсона.
Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.