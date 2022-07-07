В Херсонской области ВСУ не пропустили в тыл вражескую ДРГ и отбили штурм

Подробности привели в оперативном командовании ВСУ "Юг".

"В районе Добрянки диверсионно-разведывательная группа размером до 10 человек утром [6 июля] предприняла попытку прохода в тыл наших подразделений. Потеряв пять рашистов убитыми и одного раненым, отошла назад", – говорится в сообщении.

В командовании отметили, что во второй половине дня враг силами до стрелкового взвода предпринял попытку штурма в направлении Миролюбовки, вблизи той же Добрянки, но "успеха не имел, отступил".

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