В Киеве задержали диверсантов – Генштаб ВСУ

Россия не отказывается от своих планов захвата всей территории Украины, отметил Громов Фото: Media Center Ukraine / Facebook

Об этом 23 июня на брифинге, который транслировался на YouTube-канале Media Center Ukraine - Ukrinform, сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

"В течение последней недели задержаны два гражданина Украины, у которых при проверке мобильных телефонов обнаружены фотографии с фиксацией железнодорожной инфраструктуры Киева, – рассказал он. – В Шевченковском районе Киева патрульные задержали женщину, у которой были фото блокпостов… В Днепровском районе патрульные задержали мужчину, который… причастен к деятельности незаконных вооруженных формирований на оккупированных территориях. В Оболонском районе задержан также мужчина, у которого обнаружили фото размещения военной техники и позиций ВСУ и других сил обороны. Также обнаружено, что данный мужчина совершал звонки на номера с кодом российских операторов мобильной связи".

По словам Громова, это свидетельствует о том, что Россия не отказывается от своих планов захвата всей территории Украины.

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