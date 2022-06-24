В Киеве задержали диверсантов – Генштаб ВСУ

Об этом 23 июня на брифинге, который транслировался на YouTube-канале Media Center Ukraine - Ukrinform, сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.
"В течение последней недели задержаны два гражданина Украины, у которых при проверке мобильных телефонов обнаружены фотографии с фиксацией железнодорожной инфраструктуры Киева, – рассказал он. – В Шевченковском районе Киева патрульные задержали женщину, у которой были фото блокпостов… В Днепровском районе патрульные задержали мужчину, который… причастен к деятельности незаконных вооруженных формирований на оккупированных территориях. В Оболонском районе задержан также мужчина, у которого обнаружили фото размещения военной техники и позиций ВСУ и других сил обороны. Также обнаружено, что данный мужчина совершал звонки на номера с кодом российских операторов мобильной связи".
По словам Громова, это свидетельствует о том, что Россия не отказывается от своих планов захвата всей территории Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С 24 февраля Россия ведет полномасштабную войну против Украины. С тех пор было разоблачено 160 ДРГ, сообщали в СБУ 8 июня.
Национальная полиция Украины задержала более 800 человек, подозреваемых в диверсионной деятельности, сообщили в МВД 15 июня.