Из плена освободили 16-летнего сына главы Запорожской РГА. Оккупанты удерживали его 90 дней

Об этом 7 июля сообщили на странице инициативы Save Vlad Buryak в Facebook, опубликовав видео встречи отца и сына.
"Все хорошо, жив, цел. Счастливый еду на Родину", – отметил освобожденный подросток на видео, которое записал его отец уже в автомобиле после того, как забрал ребенка с "нуля".
Сам Буряк поблагодарил всех, кто помог освободить его сына.
"Едем домой, слава богу, этот этап жизни закончился. Теперь – отвоевать и победить, и спросить за все", – добавил он.
По сообщению чиновника, 6 июля было 90 дней, как ребенок попал в заложники к оккупантам.
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Сына Буряка оккупанты похитили 8 апреля в Бердянске. По словам чиновника, подросток ехал из Бердянска в составе эвакуационной колонны, на одном из блокпостов автомобиль остановили, у мальчика увидели телефон, после чего его вытащили из машины. Автомобиль продержали на блокпосту три часа, всех, кроме сына Буряка, отпустили.