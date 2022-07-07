Из плена освободили 16-летнего сына главы Запорожской РГА. Оккупанты удерживали его 90 дней

Об этом 7 июля сообщили на странице инициативы Save Vlad Buryak в Facebook, опубликовав видео встречи отца и сына.

"Все хорошо, жив, цел. Счастливый еду на Родину", – отметил освобожденный подросток на видео, которое записал его отец уже в автомобиле после того, как забрал ребенка с "нуля".

Сам Буряк поблагодарил всех, кто помог освободить его сына.

"Едем домой, слава богу, этот этап жизни закончился. Теперь – отвоевать и победить, и спросить за все", – добавил он.

По сообщению чиновника, 6 июля было 90 дней, как ребенок попал в заложники к оккупантам.

Война России против Украины. Главное (обновляется)