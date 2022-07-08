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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты могут начать наступление на Славянск и Краматорск сразу с трех сторон — Институт исследования войны

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Армия РФ создает условия для новых существенных наступлений ISW
Армия РФ создает условия для новых существенных наступлений – ISW
Фото: ЕРА

Российские войска могут готовить атаку на Славянск и Краматорск в Донецкой области не только с севера и востока, но и с западных позиций в районе Барвенково (Харьковская область). Об этом сообщает в оперативной аналитике американский Институт исследования войны (ISW).

Аналитики института отмечают, что подразделения РФ 7 июля по-прежнему проводили ограниченные попытки атаки. В основном, наносились воздушные, артиллерийские и ракетные удары по всей линии фронта.

По мнению экспертов, оккупанты восстанавливают силы и создают условия для новых существенных наступлений в ближайшие недели или месяцы. Ожидать быстрого продвижения на Донбассе сейчас не стоит, говорится в сообщении.

В ISW также отмечают активность украинских партизан в районе Мелитополя (Запорожская область). 7 июля они взорвали железнодорожный мост на участке между Новобогдановкой и Троицким, который соединял оккупированный Мелитополь и линию фронта. 

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

8 июля, по сообщению Генерального штаба Вооруженных сил Украины, оккупанты ведут артиллерийские обстрелы на славянском направлении. На подступах к Краматорску РФ наступает в районе Верхнекаменского, где имеет частичный успех.

Теги: Донецкая область, Славянск, Донбасс, Мелитополь, Краматорск, Харьковская область, Запорожская область, Барвенково, Троицкое, война России против Украины
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