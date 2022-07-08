Оккупанты могут начать наступление на Славянск и Краматорск сразу с трех сторон — Институт исследования войны

Аналитики института отмечают, что подразделения РФ 7 июля по-прежнему проводили ограниченные попытки атаки. В основном, наносились воздушные, артиллерийские и ракетные удары по всей линии фронта.

По мнению экспертов, оккупанты восстанавливают силы и создают условия для новых существенных наступлений в ближайшие недели или месяцы. Ожидать быстрого продвижения на Донбассе сейчас не стоит, говорится в сообщении.

В ISW также отмечают активность украинских партизан в районе Мелитополя (Запорожская область). 7 июля они взорвали железнодорожный мост на участке между Новобогдановкой и Троицким, который соединял оккупированный Мелитополь и линию фронта.