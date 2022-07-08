Оккупанты могут начать наступление на Славянск и Краматорск сразу с трех сторон — Институт исследования войны

Аналитики института отмечают, что подразделения РФ 7 июля по-прежнему проводили ограниченные попытки атаки. В основном, наносились воздушные, артиллерийские и ракетные удары по всей линии фронта.
По мнению экспертов, оккупанты восстанавливают силы и создают условия для новых существенных наступлений в ближайшие недели или месяцы. Ожидать быстрого продвижения на Донбассе сейчас не стоит, говорится в сообщении.
В ISW также отмечают активность украинских партизан в районе Мелитополя (Запорожская область). 7 июля они взорвали железнодорожный мост на участке между Новобогдановкой и Троицким, который соединял оккупированный Мелитополь и линию фронта.
Eastern #Ukraine Update Thread:#Russian forces may be setting conditions for an eventual assault on #Kramatorsk—which would run parallel to advances toward #Slovyansk. 1/2https://t.co/EIIsxAGjHO pic.twitter.com/g1HQAd1cT9— ISW (@TheStudyofWar) July 7, 2022
С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
8 июля, по сообщению Генерального штаба Вооруженных сил Украины, оккупанты ведут артиллерийские обстрелы на славянском направлении. На подступах к Краматорску РФ наступает в районе Верхнекаменского, где имеет частичный успех.