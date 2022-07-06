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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Возле временно оккупированного Мелитополя "устал" еще один мост – глава Запорожской ОВА

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Старух не уточнил деталей, какой именно мост был разрушен
Старух не уточнил деталей, какой именно мост был разрушен
Фото: Запорізька обласна державна адміністрація / Facebook

Возле временно оккупированного Мелитополя Запорожской области выведен из строя еще один мост. Об этом 6 июля в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Александр Старух.

"Между Мелитополем и Токмаком устал очередной мост. Новобогдановка – Троицкое!" – написал Старух.

Руководитель Запорожской ОВА не уточнил деталей, какой именно мост был разрушен.

Новобогдановку и Троицкое, в частности, соединяет железнодорожная линия.

СМИ сообщали 3 июля, что во временно оккупированном селе Любимовка Запорожской области (между Мелитополем и Токмаком) неизвестные взорвали железнодорожный мост. По этой ветке оккупанты перегоняли составы с оружием и военной техникой на фронт.

Информацию о том, что движение поездов из Мелитополя в Бердянск было полностью парализовано, подтвердил и мелитопольский городской голова Иван Федоров. По его словам, это сделало невозможным поставки в направлении Бердянска и Донецка.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области. По состоянию на 5 июня Запорожская область была оккупирована россиянами почти на 60%.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о присоединении региона к РФ, говорил Федоров.

В ночь на 3 июля ВСУ нанесли более 30 ударов по одной из четырех военных баз оккупантов в Мелитополе, как сообщал мэр, речь шла о базе транспортной авиации, которую те захватили весной.

Теги: Россия, Украина, оккупация, Мелитополь, Запорожская область, вторжение, Запорожская ОГА, мост, война России против Украины, Александр Старух, российские оккупанты, Токмак
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