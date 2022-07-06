Возле временно оккупированного Мелитополя "устал" еще один мост – глава Запорожской ОВА

"Между Мелитополем и Токмаком устал очередной мост. Новобогдановка – Троицкое!" – написал Старух.
Руководитель Запорожской ОВА не уточнил деталей, какой именно мост был разрушен.
Новобогдановку и Троицкое, в частности, соединяет железнодорожная линия.
СМИ сообщали 3 июля, что во временно оккупированном селе Любимовка Запорожской области (между Мелитополем и Токмаком) неизвестные взорвали железнодорожный мост. По этой ветке оккупанты перегоняли составы с оружием и военной техникой на фронт.
Информацию о том, что движение поездов из Мелитополя в Бердянск было полностью парализовано, подтвердил и мелитопольский городской голова Иван Федоров. По его словам, это сделало невозможным поставки в направлении Бердянска и Донецка.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области. По состоянию на 5 июня Запорожская область была оккупирована россиянами почти на 60%.
Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о присоединении региона к РФ, говорил Федоров.
В ночь на 3 июля ВСУ нанесли более 30 ударов по одной из четырех военных баз оккупантов в Мелитополе, как сообщал мэр, речь шла о базе транспортной авиации, которую те захватили весной.