Возле временно оккупированного Мелитополя "устал" еще один мост – глава Запорожской ОВА

Старух не уточнил деталей, какой именно мост был разрушен Фото: Запорізька обласна державна адміністрація / Facebook

"Между Мелитополем и Токмаком устал очередной мост. Новобогдановка – Троицкое!" – написал Старух.

Руководитель Запорожской ОВА не уточнил деталей, какой именно мост был разрушен.

Новобогдановку и Троицкое, в частности, соединяет железнодорожная линия.

СМИ сообщали 3 июля, что во временно оккупированном селе Любимовка Запорожской области (между Мелитополем и Токмаком) неизвестные взорвали железнодорожный мост. По этой ветке оккупанты перегоняли составы с оружием и военной техникой на фронт.

Информацию о том, что движение поездов из Мелитополя в Бердянск было полностью парализовано, подтвердил и мелитопольский городской голова Иван Федоров. По его словам, это сделало невозможным поставки в направлении Бердянска и Донецка.

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