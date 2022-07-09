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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне атакуют всю линию фронта в Донецкой области, погибли три человека и более 20 ранены – глава ОВА

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Города и села Донецкой области находятся под постоянными российскими обстрелами
Города и села Донецкой области находятся под постоянными российскими обстрелами
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

9 июля в Донецкой области погибли по меньшей мере три человека, 23 ранены. Об этом сообщил вечером в Telegram глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Россияне ведут активные обстрелы по всей линии фронта и городам в относительном тылу", – написал он.

В Марьинке от обстрелов погиб по меньшей мере один человек, также один погибший и один раненый в Переездном Звановской общины.

В Константиновке не менее пяти прилетов по жилым массивам. Кириленко поначалу сообщил об одном погибшем и трех раненых, но вскоре обновил пост – число пострадавших выросло до 18. Также повреждены молокозавод и мебельная фабрика.

В Светлодарской общине четыре человека получили ранения в Зайцево.

В Авдеевке – более 10 обстрелов, все по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре. Информацию о пострадавших и объемах разрушений уточняют.

В Красногоровке вспыхнул пожар в полях.

Кириленко добавил, что под огнем и освобожденная от россиян Павловка в Угледарской общине. Ее оккупировали в марте, 23 июня украинские военные освободили село от оккупантов, сообщали в Нацполиции. После деоккупации россияне не перестают обстреливать Павловку. 9 июля, по информации Кириленко, ракетным ударом был разрушен один дом, без пострадавших.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

25 июня стало известно, что ВСУ организованно вышли из Северодонецка Луганской области и оккупанты полностью захватили город. После этого бои велись в районе Лисичанска. 3 июля Генштаб ВСУ сообщил об отходе украинских войск из Лисичанска в связи с "кратным преимуществом" оккупантов.

Российское минобороны завило о полном захвате области, но глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сказал утром 4 июля, что небольшая часть региона еще остается под контролем Украины.

Теперь оккупанты пытаются продвинуться от населенных пунктов Луганской области до первых сел Донецкой области, отметил Гайдай 9 июля. "Пока никакой оперативной паузы, объявленной врагом, не наблюдается. Он атакует и обстреливает наши земли с той же интенсивностью, как и прежде", – сказал он.

В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.

Вооруженные силы Украины контролируют 45% Донецкой области, говорил Кириленко 22 июня и 2 июля.

Теги: Донецкая область, Константиновка, раненые, Марьинка, Авдеевка, Красногоровка, обстрелы, война России против Украины, ракеты, погибшие, Павел Кириленко
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