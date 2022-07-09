Россияне атакуют всю линию фронта в Донецкой области, погибли три человека и более 20 ранены – глава ОВА

"Россияне ведут активные обстрелы по всей линии фронта и городам в относительном тылу", – написал он.

В Марьинке от обстрелов погиб по меньшей мере один человек, также один погибший и один раненый в Переездном Звановской общины.

В Константиновке не менее пяти прилетов по жилым массивам. Кириленко поначалу сообщил об одном погибшем и трех раненых, но вскоре обновил пост – число пострадавших выросло до 18. Также повреждены молокозавод и мебельная фабрика.

В Светлодарской общине четыре человека получили ранения в Зайцево.

В Авдеевке – более 10 обстрелов, все по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре. Информацию о пострадавших и объемах разрушений уточняют.

В Красногоровке вспыхнул пожар в полях.

Кириленко добавил, что под огнем и освобожденная от россиян Павловка в Угледарской общине. Ее оккупировали в марте, 23 июня украинские военные освободили село от оккупантов, сообщали в Нацполиции. После деоккупации россияне не перестают обстреливать Павловку. 9 июля, по информации Кириленко, ракетным ударом был разрушен один дом, без пострадавших.

Война России против Украины. Главное (обновляется)