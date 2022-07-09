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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты пытаются продвинуться от населенных пунктов Луганщины до первых сел Донецкой области – Гайдай

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Оккупанты продолжают обстреливать Луганскую область
Оккупанты продолжают обстреливать Луганскую область
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты пытаются продвинуться от населенных пунктов Луганской области до сел Донецкой области. Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram 9 июля.

"Враг пытается продвинуться от населенных пунктов Луганщины до первых сел Донецкой области. Может казаться, что оккупанты ведут наступательную операцию к западу от Лисичанска – и все. Но сдерживать вооруженные формирования россиян мы стараемся по всей линии фронта. Они не бросают попытки ворваться вглубь соседней области вдоль админграницы. Атакуют с нескольких направлений. Там, где идти вперед им неудобно, устраивают настоящий ад, обстреливая территории на горизонте. Поэтому опасность есть повсюду – от Кременной до Попасной", – написал Гайдай.

Он сообщил, что ночью оккупанты совершили восемь артиллерийских обстрелов, три минометных, а также нанесли девять ракетных ударов.

"По итогам оккупационные войска добились незначительных успехов в течение 8 июля и продолжают наступление к западу от Лисичанска. Пока никакой оперативной паузы, объявленной врагом, не наблюдается. Он атакует и обстреливает наши земли с той же интенсивностью, как и прежде. Наши военные мужественно держат оборону", – сообщил глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

25 июня стало известно, что ВСУ организованно вышли из Северодонецка Луганской области и оккупанты полностью захватили город. После этого бои велись в районе Лисичанска.

Гайдай неоднократно отмечал, что оккупанты жестоко обстреливали Лисичанск, уничтожая в нем "дом за домом"

3 июля Генштаб ВСУ сообщил об отходе украинских войск из Лисичанска в связи с "кратным преимуществом" оккупантов. Гайдай уточнил, что силы оккупантов превышали украинские в 10 раз. 4 июля в Генштабе проинформировали, что армия РФ закрепляется в районах Лисичанска и Белогоровки

Российское минобороны завило о полном захвате области, но Гайдай сказал утром 4 июля, что небольшая часть региона еще остается под контролем Украины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Луганская область, Донецкая область, Сергей Гайдай, война России против Украины
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