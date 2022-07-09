Оккупанты пытаются продвинуться от населенных пунктов Луганщины до первых сел Донецкой области – Гайдай

"Враг пытается продвинуться от населенных пунктов Луганщины до первых сел Донецкой области. Может казаться, что оккупанты ведут наступательную операцию к западу от Лисичанска – и все. Но сдерживать вооруженные формирования россиян мы стараемся по всей линии фронта. Они не бросают попытки ворваться вглубь соседней области вдоль админграницы. Атакуют с нескольких направлений. Там, где идти вперед им неудобно, устраивают настоящий ад, обстреливая территории на горизонте. Поэтому опасность есть повсюду – от Кременной до Попасной", – написал Гайдай.

Он сообщил, что ночью оккупанты совершили восемь артиллерийских обстрелов, три минометных, а также нанесли девять ракетных ударов.

"По итогам оккупационные войска добились незначительных успехов в течение 8 июля и продолжают наступление к западу от Лисичанска. Пока никакой оперативной паузы, объявленной врагом, не наблюдается. Он атакует и обстреливает наши земли с той же интенсивностью, как и прежде. Наши военные мужественно держат оборону", – сообщил глава ОВА.

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