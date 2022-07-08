В Кремле не отказались от плана захватить всю территорию Украины – Зеленский

Об этом в интервью CNN, видеозапись которого опубликована 8 июля в Facebook Офиса президента, сказал глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Они не отказались от попыток [захватить Киев]. Мы их вытеснили, и они отошли. Но я считаю, что в целом они внутри своего государства и внутри своих военно-политических планов не отказались от оккупации нашего государства, не отказываются много лет, – отметил президент. – Они всегда оккупировали наше государство – сначала политически, потом это был Крым, потом Донбасс, а теперь уже полномасштабное вторжение. Поэтому в планы России входит и смена политического руководства, и оккупация всей Украины. Мы абсолютно в этом уверены".

По словам Зеленского, на Донбассе в настоящее время очень сложная ситуация для Украины, ее нужно "стабилизировать".

"У них [российских оккупантов] больше артиллерии, РСЗО, больше жертв – но они не считают ни технику, ни жертвы... Поэтому мы всегда обращаемся к нашим партнерам за помощью", – подчеркнул глава государства.

У Зеленского спросили, достиг ли, по его мнению, президент РФ Владимир Путин одной из своих главных целей, почти захватив Луганскую область.

"Я не верю в то, что они публично говорят. Они меняют свою позицию. Сначала они говорили, что в Крыму это не они... Потом они сказали, что на востоке их нет… потом признали… Потом они сказали всему миру, что это просто учения возле границ Украины и не будет никакого полномасштабного вторжения, даже смеялись… но все так оказалось. Поэтому мы не верим… что их план – Луганская область или часть Донбасса", – ответил президент.

Зеленский рассказал, что у сбитых российских летчиков, а также военных находили карты и цели. Кроме того, были военнопленные, которые говорили, что им приказывали захватить Киев за два-три дня, добавил он.

"Поэтому в то, что их план – захватить Луганскую область, мы не верим и не будем верить. И будем защищать свою страну", – резюмировал Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)