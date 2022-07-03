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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Песков заявил, что Украина "должна будет согласиться на условия РФ". В Офисе президента Украины ответили

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Песков высказался о переговорах между Украиной и РФ
Песков высказался о переговорах между Украиной и РФ
Фото: EPA

Спикер Кремля Дмитрий Песков в эфире российского телевидения 3 июля высказался о переговорах между Россией и Украиной. Об этом сообщило российское издание "Ведомости".

Песков считает, что перед возобновлением переговоров Украина должна будет "принять условия России".

"Украинцам предстоит понять еще раз все наши условия – они их прекрасно знают – согласиться на них, сесть за стол и просто зафиксировать тот документ, который во многом уже был согласован",  сказал он.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter прокомментировал заявление Пескова.

"Немедленное прекращение огня. Вывод Z-войск из Украины (буква Z – один из символов, который используют оккупационные войска РФ. – "ГОРДОН"). Возвращение похищенных граждан. Выдача военных преступников. Механизм репараций. Признание суверенных прав Украины… Российская сторона прекрасно знает наши условия. Шеф Пескова может не переживать: придет время – и мы зафиксируем их на бумаге", – написал Подоляк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате. Сейчас переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины.

Президент США Джо Байден 31 мая заявил, что переговоры Украины с Россией "зашли в тупик" не по вине Киева.

Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи с Зеленским 16 июня в Киеве заявил, что Германия и Франция не будут требовать, чтобы Украина шла на уступки в переговорах с Россией.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Кремль, Дмитрий Песков, переговоры, война России против Украины, Офис президента Украины, Михаил Подоляк
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