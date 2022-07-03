Песков заявил, что Украина "должна будет согласиться на условия РФ". В Офисе президента Украины ответили

Песков считает, что перед возобновлением переговоров Украина должна будет "принять условия России".

"Украинцам предстоит понять еще раз все наши условия – они их прекрасно знают – согласиться на них, сесть за стол и просто зафиксировать тот документ, который во многом уже был согласован", – сказал он.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter прокомментировал заявление Пескова.

"Немедленное прекращение огня. Вывод Z-войск из Украины (буква Z – один из символов, который используют оккупационные войска РФ. – "ГОРДОН"). Возвращение похищенных граждан. Выдача военных преступников. Механизм репараций. Признание суверенных прав Украины… Российская сторона прекрасно знает наши условия. Шеф Пескова может не переживать: придет время – и мы зафиксируем их на бумаге", – написал Подоляк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)