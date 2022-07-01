Боевики "ДНР" отложили исполнение смертных казней до 2025 года

Они объявляли о вводе высшей меры наказания еще в 2014 году, но Amnesty International не зафиксировала случаев официальных казней в регионе, сообщает Sky News.

Онлайн-канал пишет, что это может быть важной новостью для захваченных в плен британских добровольцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Саадуна Брахима. 9 июня сепаратисты приговорили их к смертной казни за участие в боях на стороне Вооруженных сил Украины.

Европейский суд по правам человека 30 июня вынес решение о недопустимости применения к ним высшей меры, но в тот же день пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия больше не выполняет решения ЕСПЧ, отмечает Sky News.