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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики "ДНР" отложили исполнение смертных казней до 2025 года

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9 июня сепаратисты приговорили к высшей мере трех иностранных добровольцев, воевавших за Украину
9 июня сепаратисты приговорили к высшей мере трех иностранных добровольцев, воевавших за Украину
Фото: ЕРА

Боевики в "ДНР" обещают начать исполнение приговоров к смертной казни с 2025 года, соответствующие изменения опубликованы в самопровозглашенной "конституции" пророссийских сепаратистов.

Они объявляли о вводе высшей меры наказания еще в 2014 году, но Amnesty International не зафиксировала случаев официальных казней в регионе, сообщает Sky News.

Онлайн-канал пишет, что это может быть важной новостью для захваченных в плен британских добровольцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Саадуна Брахима. 9 июня сепаратисты приговорили их к смертной казни за участие в боях на стороне Вооруженных сил Украины.

Европейский суд по правам человека 30 июня вынес решение о недопустимости применения к ним высшей меры, но в тот же день пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия больше не выполняет решения ЕСПЧ, отмечает Sky News.

Контекст:

Глава британского МИД Трасс категорически осудила смертный приговор двум британским военнопленным, задержанным "российскими марионетками" на Донбассе.

В МИД Украины заявили, что правительство продолжит прилагать максимальные усилия для освобождения всех защитников страны, в том числе граждан других государств, воюющих в составе ВСУ.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон "потрясен" смертными приговором, вынесенным военнослужащим Эйдену Аслину и Шону Пиннеру в оккупированном Россией Донецке, и приказал министрам сделать "все, что в их силах", чтобы добиться освобождения. Об этом на брифинге 10 мая сообщил спикер премьера.

Друг Аслина, бывший американский солдат Бреннан Филлипс считает, что его смертный приговор только "воодушевит" тех, кто сопротивляется наступлению России. Об этом он рассказал в эфире BBC Newsnight, сообщает BBC. "Какого бы эффекта они ни ожидали от этой провокации, они не добьются желаемого. Я думаю, что это взбодрит людей больше, чем что-либо еще", – сказал он.

Теги: Владимир Путин, Великобритания, ЕСПЧ, Кремль, Дмитрий Песков, смертная казнь, сепаратисты, пленные, ДНР, война России против Украины, Шон Пиннер, Эйден Аслин, Саадун Брагим
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