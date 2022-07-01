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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Предписания ЕСПЧ Россия больше не выполняет". Песков заявил, что судьба британских пленных будет решаться боевиками "ДНР"

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Песков добавил, что вопрос дальнейшей судьбы пленных британцев нужно обсуждать с главарями "ДНР"
Песков добавил, что вопрос дальнейшей судьбы пленных британцев нужно обсуждать с главарями "ДНР"
Фото: EPA

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с приговоренным к смерти боевиками "ДНР" пленными британцами, заявил, что РФ больше не выполняет требования Европейского суда по правам человека, который требовал от РФ не допустить казни.

"Вы знаете, что предписания ЕСПЧ Россия больше не выполняет. Это единственное, что можно сказать", – отметил пресс-секретарь российского президента, которого цитирует "Интерфакс".

В комментарии каналу "Рен ТВ" Песков добавил, что вопрос дальнейшей судьбы пленных британцев нужно обсуждать с главарями "ДНР".

Контекст:

Так называемый суд террористической организации "ДНР" 9 июня приговорил британцев Эйдона Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Саадуна Брагима к смертной казни за участие в войне на стороне Украины. В частности, их признали виновными "в наемничестве и в совершении действий, направленных на захват власти и свержение конституционного строя "ДНР".

По информации российского "Интерфакса", Пиннер и Аслин сдались в плен в Мариуполе в середине апреля. Саадун 12 марта сдался в плен в Волновахе.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс категорически осудила смертный приговор двум британским военнопленным, задержанным "российскими марионетками" на Донбассе.

В МИД Украины заявили, что правительство продолжит прилагать максимальные усилия для освобождения всех защитников страны, в том числе граждан других государств, воюющих в составе ВСУ.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, ЕСПЧ, война, Дмитрий Песков, ДНР, война России против Украины
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