"Предписания ЕСПЧ Россия больше не выполняет". Песков заявил, что судьба британских пленных будет решаться боевиками "ДНР"

Песков добавил, что вопрос дальнейшей судьбы пленных британцев нужно обсуждать с главарями "ДНР" Фото: EPA

"Вы знаете, что предписания ЕСПЧ Россия больше не выполняет. Это единственное, что можно сказать", – отметил пресс-секретарь российского президента, которого цитирует "Интерфакс".

В комментарии каналу "Рен ТВ" Песков добавил, что вопрос дальнейшей судьбы пленных британцев нужно обсуждать с главарями "ДНР".