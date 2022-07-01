"Предписания ЕСПЧ Россия больше не выполняет". Песков заявил, что судьба британских пленных будет решаться боевиками "ДНР"

"Вы знаете, что предписания ЕСПЧ Россия больше не выполняет. Это единственное, что можно сказать", – отметил пресс-секретарь российского президента, которого цитирует "Интерфакс".
В комментарии каналу "Рен ТВ" Песков добавил, что вопрос дальнейшей судьбы пленных британцев нужно обсуждать с главарями "ДНР".
Так называемый суд террористической организации "ДНР" 9 июня приговорил британцев Эйдона Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Саадуна Брагима к смертной казни за участие в войне на стороне Украины. В частности, их признали виновными "в наемничестве и в совершении действий, направленных на захват власти и свержение конституционного строя "ДНР".
По информации российского "Интерфакса", Пиннер и Аслин сдались в плен в Мариуполе в середине апреля. Саадун 12 марта сдался в плен в Волновахе.
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс категорически осудила смертный приговор двум британским военнопленным, задержанным "российскими марионетками" на Донбассе.
В МИД Украины заявили, что правительство продолжит прилагать максимальные усилия для освобождения всех защитников страны, в том числе граждан других государств, воюющих в составе ВСУ.