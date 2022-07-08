Зеленский: Хочу, чтобы Путин осознал, что кровавую войну России на нашей территории развязал именно он

Зеленский: Сегодня именно Путин может это завершить Фото: president.gov.ua

На вопрос журналиста, что бы Зеленский сказал Путину, если бы тот смотрел его интервью, президент Украины ответил, что не считает российского президента "такой личностью, которой надо что-то специально доносить".

"У нас – кровавая война, которую развязала Россия на нашей территории. Я просто хотел бы, чтобы он осознавал, что это именно он сделал. Чтобы он осознавал, что сегодня именно он может это завершить. Вот и все послание. А выбор – уже за ним: продолжать или завершить", – подчеркнул глава государства.

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Согласно результатам проведенного в марте опроса "Левада-центра", 81% россиян поддерживает нападение на Украину. Половина россиян испытывают гордость за РФ в связи с войной.