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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Хочу, чтобы Путин осознал, что кровавую войну России на нашей территории развязал именно он

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Зеленский: Сегодня именно Путин может это завершить
Зеленский: Сегодня именно Путин может это завершить
Фото: president.gov.ua

Ответственность за развязывание войны против Украины несет лично президент РФ Владимир Путин. Об этом в опубликованном 7 июля интервью CNN заявил президент Украины Владимир Зеленский.

На вопрос журналиста, что бы Зеленский сказал Путину, если бы тот смотрел его интервью, президент Украины ответил, что не считает российского президента "такой личностью, которой надо что-то специально доносить".

"У нас – кровавая война, которую развязала Россия на нашей территории. Я просто хотел бы, чтобы он осознавал, что это именно он сделал. Чтобы он осознавал, что сегодня именно он может это завершить. Вот и все послание. А выбор – уже за ним: продолжать или завершить", – подчеркнул глава государства. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Согласно результатам проведенного в марте опроса "Левада-центра", 81% россиян поддерживает нападение на Украину. Половина россиян испытывают гордость за РФ в связи с войной.

Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

По состоянию на начало июня российские войска оккупировали около 20% территории Украины, говорил Зеленский. До полномасштабного вторжения было оккупировано около 7% территории.

В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, в мае Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям в Харьковской области и на юге. В ходе контрнаступления украинской армии удалось освободить часть Харьковской области. Сейчас бои продолжаются на востоке и юге страны. Оккупанты почти полностью захватили Луганскую область, 3 июля ВСУ покинули Лисичанск – последний крупный город в регионе.

По данным Генштаба ВСУ, потери среди личного состава российских оккупантов после полномасштабного вторжения в Украину составляют около 36,9 тыс. военных. По состоянию на 8 июля украинские военные также уничтожили 1637 российских танков, 217 самолетов и 187 вертолетов.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, ВСУ, война России против Украины
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