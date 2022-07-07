Путин заявил, что Россия "всерьез пока ничего не начинала" в войне против Украины

Путин отметил, что РФ не отказывается от мирных переговоров с Украиной Фото: EPA

Об этом 7 июля в ходе встречи с руководством Госдумы России и главами фракций политических партий заявил президент РФ Владимир Путин, его цитирует российский "Интерфакс".

"Все должны знать, что мы, по большому счету, всерьез пока еще ничего не начинали. При этом мы не отказываемся и от мирных переговоров. Но те, кто отказываются, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться", – сказал глава Кремля.

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