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Путин заявил, что Россия "всерьез пока ничего не начинала" в войне против Украины

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Путин отметил, что РФ не отказывается от мирных переговоров с Украиной
Путин отметил, что РФ не отказывается от мирных переговоров с Украиной
Фото: EPA

Россия, которая еще 24 февраля начала войну против Украины, пока еще не предпринимала серьезных действий.

Об этом 7 июля в ходе встречи с руководством Госдумы России и главами фракций политических партий заявил президент РФ Владимир Путин, его цитирует российский "Интерфакс".

"Все должны знать, что мы, по большому счету, всерьез пока еще ничего не начинали. При этом мы не отказываемся и от мирных переговоров. Но те, кто отказываются, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться", – сказал глава Кремля.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

По состоянию на начало июня российские войска оккупировали около 20% территории Украины, говорил президент Владимир Зеленский. До полномасштабного вторжения было оккупировано около 7% территории.

В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, в мае Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям в Харьковской области и на юге. В ходе контрнаступления украинской армии удалось освободить часть Харьковской области. Сейчас бои продолжаются на востоке и юге страны. Оккупанты почти полностью захватили Луганскую область, 3 июля ВСУ покинули Лисичанск – последний крупный город в регионе.

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов прогнозирует, что в августе наступит переломный момент в войне с Россией и уже в обозримом будущем Украина восстановит контроль над своими территориями. Секретарь СНБО Алексей Данилов 5 июля заявил, что война "не будет короткой с учетом того, что враг не снимает своих задач".

По данным Генштаба ВСУ на 7 июля, потери среди личного состава российских оккупантов достигли около 36 650 военных.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Госдума, переговоры, вторжение, война России против Украины, президент, российские оккупанты
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