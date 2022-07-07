Сейсембаев: До конца года Россия должна будет найти выход. Он может звучать так: "Мы достигли целей и демилитаризировали Украину – надо сворачиваться"

"Потому что это и вопрос живой силы, это и вопрос усиления Украины, потерь [у РФ] будет становиться еще больше, экономических потерь будет становиться больше, еще больше отток квалифицированных кадров из России будет, еще больше недовольства внутри страны", – пояснил он.

Сейсембаев отметил, что любая затяжная война "всегда идет против правителя".

"Есть такой график: чем дольше длится война, тем меньше шансов на победу и тем ниже рейтинг правителя… Поэтому, я думаю, что если убрать в сторону рейтинги [президента РФ Владимира] Путина, то на год-полтора вообще хватит ли военной мощи. Дальше, наверное, не вытянут, потому что ракеты новые все равно надо создавать", – сказал бизнесмен.

В Кремле, по словам Сейсембаева, до конца года "должны придумать выход".

"А выход, скорее всего, будет выглядеть примерно так: "Мы достигли своих целей, разрушили вот столько-то тысяч объектов военных… демилитаризировали Украину. Теперь она для нас не представляет угрозы. Поэтому вот теперь мы закрепили границы Донецк, Луганск и так далее, "защитили" русское население, военная спецоперация прошла успешно… Поэтому будут пытаться как-то сворачивать", – прогнозирует казахстанский бизнесмен.

Это будет информационный продукт для внутреннего потребления, но весь мир поймет, что на самом деле это не так, подчеркнул Сейсембаев.

"Но для внутреннего потребления, для идеологии, для промытых мозгов это вполне съедобной кашей будет", – считает он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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