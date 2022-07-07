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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Сейсембаев: До конца года Россия должна будет найти выход. Он может звучать так: "Мы достигли целей и демилитаризировали Украину – надо сворачиваться"

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Любая затяжная война "всегда идет против правителя", отметил Сейсембаев
Любая затяжная война "всегда идет против правителя", отметил Сейсембаев
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

У России максимум на год-полтора "хватит дыхалки", чтобы продолжать войну против Украины. Такое мнение в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил казахстанский бизнесмен Маргулан Сейсембаев.

"Потому что это и вопрос живой силы, это и вопрос усиления Украины, потерь [у РФ] будет становиться еще больше, экономических потерь будет становиться больше, еще больше отток квалифицированных кадров из России будет, еще больше недовольства внутри страны", – пояснил он.

Сейсембаев отметил, что любая затяжная война "всегда идет против правителя".  

"Есть такой график: чем дольше длится война, тем меньше шансов на победу и тем ниже рейтинг правителя… Поэтому, я думаю, что если убрать в сторону рейтинги [президента РФ Владимира] Путина, то на год-полтора вообще хватит ли военной мощи. Дальше, наверное, не вытянут, потому что ракеты новые все равно надо создавать", – сказал бизнесмен.

В Кремле, по словам Сейсембаева, до конца года "должны придумать выход".

"А выход, скорее всего, будет выглядеть примерно так: "Мы достигли своих целей, разрушили вот столько-то тысяч объектов военных… демилитаризировали Украину. Теперь она для нас не представляет угрозы. Поэтому вот теперь мы закрепили границы Донецк, Луганск и так далее, "защитили" русское население, военная спецоперация прошла успешно… Поэтому будут пытаться как-то сворачивать", – прогнозирует казахстанский бизнесмен.

Это будет информационный продукт для внутреннего потребления, но весь мир поймет, что на самом деле это не так, подчеркнул Сейсембаев.

"Но для внутреннего потребления, для идеологии, для промытых мозгов это вполне съедобной кашей будет", – считает он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

По состоянию на начало июня российские войска оккупировали около 20% территории Украины, говорил президент Владимир Зеленский. До полномасштабного вторжения было оккупировано около 7% территории.

В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, в мае Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям в Харьковской области и на юге. В ходе контрнаступления украинской армии удалось освободить часть Харьковской области. Сейчас бои продолжаются на востоке и юге страны. Оккупанты почти полностью захватили Луганскую область, 3 июля ВСУ покинули Лисичанск – последний крупный город в регионе.

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов прогнозирует, что в августе наступит переломный момент в войне с Россией и уже в обозримом будущем Украина восстановит контроль над своими территориями. Секретарь СНБО Алексей Данилов 5 июля заявил, что война "не будет короткой с учетом того, что враг не снимает своих задач".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Донецк, Украина, Луганск, рейтинг, Казахстан, захват, угрозы, вторжение, демилитаризация, наступление, война России против Украины, ракеты, спецоперация, президент, интервью, Маргулан Сейсембаев, бизнесмен
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