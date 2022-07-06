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Сейсембаев: Путин боролся за русских на Донбассе, а оттолкнул русских на севере Казахстана

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Сейсембаев: Русские с севера Казахстана видят, что случилось с русскими в Харькове, на Донбассе, и представляют, что это будет с ними
Сейсембаев: Русские с севера Казахстана видят, что случилось с русскими в Харькове, на Донбассе, и представляют, что это будет с ними
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Казахстанский бизнесмен Маргулан Сейсембаев считает, что экономическая ситуация в России, а также война, которую она развязала против Украины, настроила русских, которые живут в Казахстане, против РФ. Такое мнение он высказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

По его словам, обеспокоены действиями России не только на юге Казахстана, но и ближе к границе с Россией, на севере страны, где проживает много русских. 

"Переживания есть. И не только у юга Казахстана. Я недавно ездил на север и на северо-восток Казахстана, разговаривал с огромным количеством русских ребят. Ситуация с Украиной, санкции, диктатура, нищета, совок, эта бездонная яма, куда Россия сейчас падает, очень сильно отпугнули русских, живущих в Казахстане, от России", – поделился наблюдениями бизнесмен.

Он рассказал, что многие русские в Казахстане начали изучать казахский язык и идентифицировать себя как казахов.

ного русских говорят: "Мы казахстанцы и мы казахи. Все! Никакие не русские, не россияне, мы казахи", – сказал Сейсембаев. – Они видят уровень жизни. Все-таки бытие определяет сознание. Они видят своих родственников в России, которые не могут вывезти деньги, теряют свои сбережения, работу, им даже вылететь некуда и отдохнуть – визы не дают, самолеты не летают... Полный швах!"

Бизнесмен рассказал, что россияне после массового исхода известных компаний из России начали приезжать в Казахстан в шопинг-туры. 

"Дожились! Казахстан уже для них... Ну не Дубай, но страна, куда можно поехать, где есть все бренды, где говорят по-русски", – сказал Сейсембаев.

После всех событий в Украине русские в Казахстане испугались, что Россия захочет их "освободить", как русских и русскоязычных в Украине, которые живут на востоке страны и постоянно подвергаются обстрелам

"Из тех контактов, которые у меня есть, [я сделал вывод, что] сознание русских на севере Казахстана качнулось в сторону Казахстана. Не в сторону России. И надо учесть, что русские в Казахстане – все-таки это другие русские. Не все, наверное, согласятся со мной, но казахстанцы согласятся. Наши русские – это уже не российские русские. Не те, которые с мозгами, пораженными пропагандой... Нет, у нас другие, – убежден Сейсембаев. – Здесь [сложилась] парадоксальная ситуация. [Президент РФ Владимир]  Путин боролся с НАТО, а НАТО, наоборот, его окружило. Он боролся за русских на Донбассе, в результате оттолкнул от себя русских на севере Казахстана. Русские с севера Казахстана видят, что случилось с русскими в Харькове, на Донбассе, и [представляют, что] это будет с ними. Не думаю, что они этого хотят". 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Русские – вторая по численности этническая группа в Казахстане. Издание "Власть" со ссылкой на данные Национального бюро статистики Казахстана сообщило, что в стране живет около 3,4 млн русских (17,94% от общего населения). Этнических казахов в Казахстане 13,3 млн (69,59%). 

После нападения РФ на Украину Казахстан, по данным источников американского телеканала NBC News, отказал России в просьбе отправить своих военных в Украину. МИД Казахстана заявил, что страна заинтересована в том, чтобы Украина оставалась независимым и территориально целостным государством.

Кроме того, в июне на форуме в России президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в присутствии Путина заявил, что "ЛДНР" – квазигосударственные территории, которые Казахстаном не признаются

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, Казахстан, Донбасс, российская агрессия, война России против Украины, русские, Маргулан Сейсембаев
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