Сейсембаев: Для многих казахстанцев нападение РФ на Украину было шоком. Многие увидели прообраз того, что могло случиться с Казахстаном

Сейсембаев: Я уверен, что вы и мы прорвемся. Потому что если Украина не прорвется, тяжело будет всем. Я боюсь просто, что откроется ящик Пандоры. Дальше пойдут Польша и Казахстан Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Я, наверное, не сильно ошибусь, если скажу, что для всех казахстанцев это был шок. Это реально был шок, это немыслимо. Все казахстанцы очень близко это приняли к сердцу. Потому что, во-первых, многие увидели прообраз того, что могло случиться с Казахстаном. Поэтому многие это так восприняли. Во-вторых, многие казахстанцы большие надежды со свободой и демократией связывали именно с Украиной. Это, кстати, был один из мотивов, почему я поехал в Украину помогать делать реформы, – именно для того, чтобы Украина преуспела", – рассказал бизнесмен.

Сейсембаев отметил, что для него это был принципиально важный идеологический посыл.

"Шок был бы больше, но в январе у нас тоже были события не очень веселые. И шок от этих событий сильнее, потому что он был первый. Мы увидели, как цивилизованные города могут скатиться, условно говоря, в города Сирии (по картинке), быстро скатиться в мародерства и убийства. Этот шок был первым, и буквально через месяц – война. Казахстанцы очень негативно восприняли это, сразу у всех возникло понимание, что Украина борется не только за себя, но и за нас в том числе", – добавил он.

Далее Сейсембаев говорил о работе бизнеса в условиях войны, по его данным, сейчас компании в Украине преимущественно работают "в ноль" или отдают прибыль на благотворительность. Бизнесмен спрогнозировал, что украинский бизнес до осени перестроится, потому что "есть прибыль – можно развиваться, нет прибыли – невозможно развиваться".

"Я уверен, что вы и мы прорвемся, – добавил бизнесмен. – Потому что если Украина не прорвется, тяжело будет всем. Это будет и морально, и идеологически тяжело всем. Я боюсь просто, что откроется ящик Пандоры. Дальше пойдет Польша. И Казахстан, и другие страны могут быть. Мы после Второй мировой войны в последние годы изнежились, начали жить и думать, что миром правят законы, но пришел Путин и показал, что ничего в мире не изменилось за тысячелетия. Миром правит сила. Грубая сила. Он попрал все законы".

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

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