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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Сейсембаев: Для многих казахстанцев нападение РФ на Украину было шоком. Многие увидели прообраз того, что могло случиться с Казахстаном

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Сейсембаев: Я уверен, что вы и мы прорвемся. Потому что если Украина не прорвется, тяжело будет всем. Я боюсь просто, что откроется ящик Пандоры. Дальше пойдут Польша и Казахстан
Сейсембаев: Я уверен, что вы и мы прорвемся. Потому что если Украина не прорвется, тяжело будет всем. Я боюсь просто, что откроется ящик Пандоры. Дальше пойдут Польша и Казахстан
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Многие граждане Казахстана восприняли полномасштабное вторжение России в Украину как прообраз того, что могло случиться с их страной. Такое мнение в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал казахстанский бизнесмен Маргулан Сейсембаев.

"Я, наверное, не сильно ошибусь, если скажу, что для всех казахстанцев это был шок. Это реально был шок, это немыслимо. Все казахстанцы очень близко это приняли к сердцу. Потому что, во-первых, многие увидели прообраз того, что могло случиться с Казахстаном. Поэтому многие это так восприняли. Во-вторых, многие казахстанцы большие надежды со свободой и демократией связывали именно с Украиной. Это, кстати, был один из мотивов, почему я поехал в Украину помогать делать реформы, –  именно для того, чтобы Украина преуспела", – рассказал бизнесмен. 

Сейсембаев отметил, что для него это был принципиально важный идеологический посыл. 

"Шок был бы больше, но в январе у нас тоже были события не очень веселые. И шок от этих событий сильнее, потому что он был первый. Мы увидели, как цивилизованные города могут скатиться, условно говоря, в города Сирии (по картинке), быстро скатиться в мародерства и убийства. Этот шок был первым, и буквально через месяц – война. Казахстанцы очень негативно восприняли это, сразу у всех возникло понимание, что Украина борется не только за себя, но и за нас в том числе", – добавил он. 

Далее Сейсембаев говорил о работе бизнеса в условиях войны, по его данным, сейчас компании в Украине преимущественно работают "в ноль" или отдают прибыль на благотворительность. Бизнесмен спрогнозировал, что украинский бизнес до осени перестроится, потому что "есть прибыль – можно развиваться, нет прибыли – невозможно развиваться". 

"Я уверен, что вы и мы прорвемся, – добавил бизнесмен. – Потому что если Украина не прорвется, тяжело будет всем. Это будет и морально, и идеологически тяжело всем. Я боюсь просто, что откроется ящик Пандоры. Дальше пойдет Польша. И Казахстан, и другие страны могут быть. Мы после Второй мировой войны в последние годы изнежились, начали жить и думать, что миром правят законы, но пришел Путин и показал, что ничего в мире не изменилось за тысячелетия. Миром правит сила. Грубая сила. Он попрал все законы". 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В первые дни января Казахстан охватили массовые протесты. Акции, начавшиеся как локальные митинги против повышения цен на сжиженный газ, приобрели общенациональный и политический характер. Вскоре протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями.

В стране ввели на две недели режим чрезвычайного положения, президент Касым-Жомарт Токаев в связи с протестами просил помощи у стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), куда, кроме Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан и Россия. ОДКБ ввела тогда в Казахстан "миротворческие силы", позже войска вывели. На фоне акций протеста в Казахстане отключали интернет.

По официальным данным, в ходе январских беспорядков погибли 227 человек (из них 19 сотрудников силовых структур и военнослужащие), более тысячи получили ранения, сообщало "Радио Азаттык".

Казахстанские правозащитники говорят, что среди погибших десятки мирных протестующих и люди, не имевшие к протестам никакого отношения (двое – несовершеннолетние). По данным прокуратуры, в связи с январскими событиями возбуждено 2,7 тыс. уголовных дел, в качестве подозреваемых задержаны 802 человека, сообщало "Радио Азаттык".

Полномасштабное вторжение РФ в Украину началось 24 февраля. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Украина, Казахстан, война России против Украины, Маргулан Сейсембаев
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